"Власть должна показать пример". Россияне и вакцинация от COVID-19

Большинство россиян, 62%, не готовы сейчас сделать прививку от коронавируса COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Таковы данные Аналитического центра Юрия Левады (эта организация принудительно внесена в реестр НКО – "иностранных агентов").

Причины сопротивления вакцинации выходят за рамки медицинских

По сравнению с августом прошлого года, число тех, кто не хочет вакцинироваться, выросло на 8%. Количество желающих привиться за тот же период упало с 38 до 26%. Это связано в том числе и с тем, что многие уже сделали прививку: об этом в данный момент сообщают 10% опрошенных. Социологи отмечают, что причины сопротивления вакцинации выходят за рамки медицинских. Вот что думает по этому поводу Денис Волков, заместитель директора "Левада-центра":



– Прежде всего, ушел страх коронавируса, опасения им заразиться. Он достигал пика во время второй волны эпидемии, осенью прошлого года, и уже давно снижается: сейчас меньше половины респондентов, 42%, опасаются заболеть. Кроме того, нет и особых ограничений, их не было даже во вторую волну, а где-то с начала весны мы видим, что все уже воспринимается намного легче. Люди, я думаю, просто не следят особо за статистикой заражений и смертей – устали, все это стало рутиной. Согласно статистике, на сегодня полностью привито всего 9,7% населения, и по этому показателю Россия сильно отстает от многих стран мира. С самого начала сделать прививку были готовы лишь около трети россиян, в других же странах этот показатель был в два-три раза выше.



– Какие группы населения хотят, а какие не хотят прививаться?



– Хотят прививаться в основном те, кто опасается заболеть, и это прежде всего люди старших поколений. Выражают желание вакцинироваться те, кто считает новый коронавирус обычным вирусом естественного происхождения; те, у кого тяжело болели или умерли от этой болезни близкие; те, кто доверяет коронавирусной статистике и власти в целом. С одной стороны, это люди, которые демонстрируют более рациональное отношение к эпидемии: это болезнь, она опасна, поэтому лучше сделать прививку. С другой – те, кто доверяет властям и у кого государственные инициативы не вызывают вопросов. Но даже в этих слоях до половины респондентов не готовы прививаться.



Не хотят вакцинироваться люди, которые не опасаются заразиться, прежде всего, молодые респонденты, полагающие, что болезнь им не угрожает. С другой стороны, это люди менее образованные и с большей готовностью разделяющие конспирологические теории: они склонны видеть в коронавирусе новое биологическое оружие (таких порядка 64%), не просто не доверяют коронавирусной статистике, но считают официальные цифры завышенными (таких чуть больше четверти населения), а в различных карантинных ограничениях видят "эксперименты власти над населением" и желание нажиться на продаже масок и перчаток. И в большинстве своем не хотят прививаться те, кто не доверяет власти и ее инициативам. Конечно, из всех этих правил есть исключения, и если побеждает логика и человек считает, что это опасное заболевание, тут уж и критики власти прививаются.



– А какие доводы приводят ваши респонденты против вакцинации?

– Люди боятся осложнений, побочных эффектов, говорят, что недостаточно надежной информации, которой они доверяют, слишком мало времени прошло с момента изобретения вакцины. И, в общем, основная стратегия людей в этой ситуации – подождать, пока пройдут дополнительные испытания, пока привьется кто-то еще (бюджетники, военные, жители других государств), а мы посмотрим, как они будут себя чувствовать, как вирус будет себя вести: может быть, сейчас власти поговорят-поговорят и забудут про эту вакцинацию, и вообще не нужно будет ничего делать. То есть люди говорят, что они не против, но и не за, просто лучше выждать.



– Насколько велико ядро тех, кто хочет вакцинироваться, как оно менялось со временем?

Люди боятся осложнений, побочных эффектов, говорят, что недостаточно надежной информации

– С самого начала это почти неизменно треть населения, иногда доходило до 40%. Именно эти люди и прививаются сейчас. За последние четыре месяца мы видим, как сокращается число тех, кто хочет прививаться, и чуть-чуть растет число привитых. Нам сложно сказать, это те, кто получил два компонента вакцины, или считают уже тех, кто получил один компонент, но это примерно бьется с 9 с лишним процентами, которые выдает статистика.



– А много ли среди нежелающих вакцинироваться собственно антипрививочников, которые против вообще любых вакцин?



– Совсем немного, несколько процентов. Видно, что к вакцине против коронавируса есть дополнительное предубеждение (хотя именно так мы вопрос не ставили). Вообще, если брать прививки от гриппа, то ими у нас прививаются от 15 до 20%, не больше. А что касается обычных прививок для детей, то в целом к этому люди относятся скорее положительно. Но они говорят, что это старые проверенные прививки, которым можно доверять, а тут новое заболевание, поэтому доверять пока что нельзя, надо посмотреть. Обычно высказывается такое мнение: должна пройти пара лет, прежде чем мы поверим, что это действительно безопасно.

– Такое неприятие вызывает только российская вакцина или к иностранным тоже относятся к подозрением?



– Если брать население в целом, то к иностранным вакцинам относятся еще хуже. Но, конечно, есть какой-то процент жителей крупных городов, которые хотели бы получить доступ к зарубежной вакцине. В целом же это нежелание прививаться распространяется на все вакцины, не только на российскую.



– С чем вы связываете то, что среди противников вакцинации по-прежнему очень популярны конспирологические теории?



– С отсутствием информации, которой люди могли бы доверять. У нас больше половины считают сам вирус не просто искусственным, а полагают, что это какая-то новая форма биологического оружия, что его специально создали в Америке или в Китае для того, чтобы поработить весь мир, и так далее. Такого мнения люди не то что придерживаются прямо полностью, но подозревают, что так может быть. Яростных, последовательных сторонников конспирологических теорий, тех, кто считает, что это заговор элит и так далее, не более нескольких процентов. Но в целом недоверие очень большое: до половины населения не верит официальной информации о заболевании.



– А что должно произойти, чтобы люди поверили в вакцину и массово пошли делать прививки?

– Как говорят сами наши респонденты, власть должна показать пример, все ее представители должны сами привиться, и именно под телекамеры, и именно российской вакциной. Вот это важно для населения. Люди даже говорят, что, раз вакцинация необязательна, то, наверное, и само это заболевание не опасно: если бы было очень опасно, никого бы не спросили, всех привили.



– Получается, что в этой ситуации что-то могло бы сделать более уверенное поведение власти и средств массовой информации?

Мы видели, как убеждали за поправки в Конституцию, но ведь не с таким же энтузиазмом людей зовут прививаться!

– По мнению людей, необходимо больше информации, больше убеждения и даже больше ограничений. Если ограничений нет, если вся жизнь вроде как вернулась в норму, если по телевидению говорят, что мы победили коронавирус, понятно, что часть людей скажет: ну, раз победили, зачем тогда делать прививку?



Вакцинация буксует по ряду причин: люди ждут сигнала от власти, у них есть опасения по поводу вакцины, да и власть вроде бы убеждает, но не в полную силу. Мы видели, как убеждали за поправки в Конституцию, но ведь не с таким же энтузиазмом людей зовут прививаться! Мне лично кажется, что власти просто не хотят давить, особенно перед выборами. Надо, чтобы люди пришли и проголосовали, и лучше их не злить, ведь все ограничения россияне воспринимали очень плохо, особенно то, что касается карантинов, закрытия предприятий.



Население достаточно бедное, и для части людей переход на карантин означает просто автоматическую потерю заработка, особенно за пределами крупнейших городов. Таких историй очень много, и нам рассказывали об этом на наших фокус-группах. Да и вообще сидеть на карантине очень сложно, особенно если у тебя маленькая квартира, и оба родителя работают, а дети учатся в школе. Многие были против дистанционного обучения школьников.



– То есть вы считаете, что нынешнее отсутствие карантинных мер во многом связано с грядущими осенними выборами?



– Это лишь мое предположение. Но мы видели, что рейтинги власти существенно падали во время этих ограничений, и больше всего – прошлой весной, когда все ушли на карантин, были все эти ограничения и полная неопределенность. Видимо, решили пока это не повторять.



И фокус-группы, и опросы показали, что самым тяжелым для россиян во всей этой карантинной истории были именно экономические последствия: люди теряли работу, теряли в зарплатах, и это была самая большая проблема. Наши респонденты отмечали, что, допустим, бюджетники оказались в лучшей ситуации, к тому же получили больше помощи, пособий, а частные предприятия пострадали значительно больше и меньше получили. Вот это интересно: у людей есть понимание того, что в этот кризис частному сектору было хуже, чем государственному.



– Каков ваш основной вывод из этой группы исследований?

Самым тяжелым для россиян в карантинной истории были экономические последствия

– Он заключается в том, что если не принять меры по убеждению людей, если государство не возьмет на себя основную роль в этом, не займется информированием, на собственном примере не будет убеждать людей, то планы по вакцинации до конца осени выполнены не будут, – полагает социолог Денис Волков.



Радио Свобода провело свой небольшой опрос на тему: "Сделали ли вы прививку от COVID-19?" Подчеркиваем: отвечающие на этот вопрос люди не являются специалистами в области медицины и вакцинации, они лишь высказывают свое частное мнение.



Сергей, 41 год, журналист:



– Я привился, потому что это повышает и мою личную безопасность, и безопасность всего общества. Риски исчезающе малы, побочные эффекты почти невероятны, а с учетом мутаций вируса, человечество может естественным образом вообще не приобрести коллективный иммунитет или получить его только за несколько лет ценой огромных жертв. А это означает еще сотни тысяч смертей, годы без путешествий, с болезненными ограничениями для экономики и так далее.



Альбина, 38 лет, домохозяйка:



– Не привилась, потому что не доверяю вакцинам, видела неудачные последствия вакцинирования (не от ковида).



Максим, 25 лет, курьер:



– Не думаю, что мне нужно прививаться. Я же не работаю в ковидном госпитале, к тому же соблюдаю все меры предосторожности. Кроме того, стараюсь повышать иммунитет всеми доступными средствами: принимаю витамины, много нахожусь на свежем воздухе, занимаюсь спортом. Пока не болел, надеюсь, что этого и не случится, а если и переболею, то в легкой форме.



Мария, 42 года, культуролог:



– В январе у меня появились антитела к ковиду. Прививаться пока не советуют, я астматик и аллергик.



Марина, 46 лет, менеджер:



– В ноябре переболела, антитела приобрела. И, пока не припрет, не планирую прививку. Хочется дождаться более-менее проверенной информации о действии вакцин, а еще информации о том, насколько необходимо прививаться переболевшим.



Александр, 55 лет, врач:

Насмотрелся на множество осложнений, за которые государство ответственности не несет

– Не прививался и не собираюсь, потому что насмотрелся за годы своей работы на множество осложнений, за которые государство никакой ответственности не несет. Тем более что сегодня появились и другие технологии профилактики заражения, которыми и пользуюсь. Самое интересное: чем выше и дольше у человека уровень антител, то есть искусственное напряжение иммунной системы, тем больше шансы развития аутоиммунного заболевания.



Валентина, 75 лет, пенсионерка:



– Привилась "Спутником", как только смогла, и мужа тоже привили. Никаких осложнений не было. Иного варианта нет. Я ответственна за себя и за мужа, безопасность для нас – прежде всего. После второго укола почувствовала, что я свободна! Как мешок цемента с плеч свалила. Весь выпендреж со страхами вакцинации не принимаю. И наше поколение, и все остальные получили кучу прививок с детства. Может, кто-то слаб мозгами, но это не от прививок, точно.



Ольга, 58 лет, преподаватель:



– Мы с мужем привились, как и большинство наших знакомых предпенсионного и пенсионного возраста. Мотивация у всех похожая – возможные последствия от болезни намного серьезнее, чем от прививки. Из тех, кто не привился, просто не успел, например, семья друзей болели тяжело, особенно муж подруги, только через полгода стало лучше, очень долго восстанавливался. Две подруги переболели и уже полгода с одышкой. У одной из них нашли рубец в легком.



Юлия, 54 года, учитель йоги:



– Не прививалась и не собиралась. Считаю, что лучше переболеть естественным образом. Недавно переболела. Надеюсь, что есть антитела.



Павел, программист, 45 лет:



– Привился, так как знаю, что вакцина необходима, проверена и работает.



Игорь, 60 лет, журналист:



– Привился "Спутником" вместе с супругой. По поводу прививок предубеждений нет – лет 20 последних регулярно прививаемся от гриппа. В прошлом году и в этом несколько знакомых умерли от ковида, несколько – переболели, причем тяжело. Так что прививку мы рассматривали как нечто, что мы сами можем для себя предпринять (помимо личной гигиены). Неужели тупо ждать, когда и тебя зацепит? И не факт, что останешься жив.



Наталья, 51 год, массажист:

Привился, так как знаю: вакцина необходима, проверена и работает

– Не привилась и не буду прививаться, считаю, что от вируса прививки быть не может. Большинство моих друзей и знакомых болели ковидом без осложнений. Обратила внимание: с осложнением болеют те, у кого имеются хронические заболевания, страхи и тревоги, а также люди, склонные к унынию.



Людмила, 67 лет, пенсионерка:

– У меня множество заболеваний. Пока боюсь прививаться, хотя моя подруга сделала прививку, и никаких осложнений не было. Ей 62 года. А у ее 30-летней дочери было повышение температуры до 38,9.



Любовь, социолог, 63 года:



– Мы с сыном привились в январе. Сомнений не было. До этого сократили общение до минимума. После прививок проверили антитела и начали гораздо более активную жизнь. Для этого и сделали прививку. Кроме того, у меня ХОБЛ, корону я бы просто не пережила, и мы это прекрасно понимали, поэтому очень ждали начала вакцинации.

Ольга, психолог, 55 лет:



– Не болела, контактов с больными не было. Опасности для себя никакой не чувствую. Прививаться категорически не хочу, так как есть собственное мнение и понимание, что такое прививка. Пугает возможная ситуация, что прививкой начнут манипулировать, например, не давать без нее шенгенскую визу.



Юлия, воспитатель детского сада:



– Мне пришлось привиться: на работе попросили это сделать. Ничего плохого в этом не вижу, думаю, это правильно. Во всяком случае, теперь и в метро езжу, и в гости хожу без опаски.



Екатерина, 29 лет, переводчик:

Раздражает бесчеловечность и абсурдность многих "антиковидных мер" и приемов пропаганды

– Прививку сделала, как только появилась возможность. Ни разу не пожалела. Затем поехала в Индию к мужу, он заразился ковидом. Сейчас с ним уже все в порядке, но теперь он тоже очень хочет поставить "Спутник", второй раз через это проходить у него нет желания. А я благодаря вакцине имела возможность спокойно ухаживать за больным.



Авелина, 52 года, преподаватель философии:



– Не привилась и не собираюсь. Раздражает бесчеловечность и абсурдность многих "антиковидных мер" и приемов пропаганды в период пандемии. Считаю, что вакцины мало изучены. Как оказалось, вакцинированные тоже могут заразиться и заболеть ковидом (слежу за статистикой). Но поскольку (по утверждению производителей вакцин) заразившиеся вакцинированные будут переносить ковид легко, то так же легко они будут его и разносить, не поняв, что они заболели, и лишь чувствуя легкое недомогание. Так что лозунг "вакцинированные защищают других" не работает.



Елена, 56 лет, госслужащая:



– Не являюсь антипрививочником, но не доверяю вакцинам, которые не дают устойчивого иммунитета и вообще не гарантируют [защиту] от заражения. Не доверяю вакцинам от ОРВИ, так как эти вирусы быстро мутируют. Ковидом переболела куча людей, с которыми я общалась каждый день, в том числе мои мама и сын. Сдала кровь на антитела – ноль, вирус не пролетал и близко. Отсюда и мысль: а что если я не очень и восприимчива к конкретной заразе? Стоит ли из-за сомнительной эффективности гробить иммунитет?



Анна, 19 лет, студентка:



– Я бы обязательно привилась: не хочется болеть и распространять инфекцию. Но, к сожалению, у меня есть противопоказания, тяжелая хроника, и врачи не советуют этого делать.



Ирина, 68 лет, пенсионерка:



– Муж умер в октябре от ковида. Заразил меня. Наверное, на адреналине переболела почти незаметно, но уже полгода живу с температурой 35 градусов. Правда, моя близорукость резко улучшилась, аж на две единицы! Прививку не делала, решила подождать результатов эксперимента. Да и отвращают эти настойчивые уговоры.

Муж умер в октябре от ковида, заразил меня

Ирина, 42 года, мастер маникюра:



– Не прививалась и не планирую. Имеется аутоиммунное заболевание. Но и без него не собиралась. Многие врачи из клиентов, для которых прививка обязательна, не рекомендуют. И сами они прививку в карте "нарисовали", но по факту не ставили. Непроверенная вакцина, день и ночь призывы из каждого утюга – не верю. Дочь, студентка меда, не прививается и не собирается, вращается в медицинских кругах, где многое рассказывается про эти прививки, и не самое положительное.



Максим, программист, веб-разработчик, 55 лет:



– Начитался про стандартные долгоиграющие последствия у перенесших ковид. Остаточные поражения нервной системы, легких, сердца, сосудов. Ничего этого заиметь не захотелось. Привился, как только начали делать, в декабре.



Андрей, 62 года:



– Привился "Спутником". Все хорошо, побочки не было. Не хотелось участвовать дальше в истерии боязни. Не хотелось и стать причиной тяжелой болезни другого. Не вижу причин, по которым есть смысл бежать от прививки. Существование скептиков и конспирологов напоминает о существовании куда более опасной болезни – социальной паранойи.



Ксения, 38 лет, писатель, копирайтер:



– Ковидом болела в декабре (легко), в марте привилась. Надоело думать о том, какую еще бабушку я могла убить одним чихом.

Дмитрий, 59 лет, фрилансер:



– Переболел в январе, пока есть антитела. Упадут – привьюсь после консультации с врачом. Мама, 80 лет, переболела дома с небольшим поражением легких. Папа, 86 лет, так и не заболел, привился "Спутником" без каких-либо последствий.



О плюсах и минусах нынешней программы вакцинации рассуждает кандидат медицинских наук Семен Гальперин, президент Лиги защиты врачей:



– В принципе, я всегда был сторонником вакцинации, когда-то мы даже активно боролись с антипрививочниками. Сомнений в пользе вакцин у меня никогда не возникало. Но дело в том, что эта нынешняя эпидемия коронавируса как-то выпадает за рамки всех историй, которые случались на моей памяти в здравоохранении, в спорах о лекарствах и так далее. До начала эпидемии, как во всем мире, у нас в России развивалось такое важное направление – доказательная медицина. Это медицина, основанная на результатах качественных клинических исследований, и мы привыкли мыслить в этом направлении. С развитием пандемии COVID-19, начиная с лета прошлого года, когда стали непонятно как подавать статистические данные, когда штаб по борьбе с коронавирусом стал рекомендовать противовирусные препараты, не имеющие качественных доказательств их эффективности и безопасности, начали закрадываться некоторые сомнения в происходящем.

Сомнений в пользе вакцин у меня никогда не возникало

Печально было и то, что многие из наших уважаемых коллег, профессоров, ведущих специалистов в разных областях как-то ушли из обычной сферы споров, которые всегда проходили в социальных сетях и на разных конференциях. Открытых дискуссий по коронавирусной инфекции, в общем-то, и не было за все это время, и было совершенно непонятно, почему люди уклоняются от таких дискуссий, почему, например, в штабе по борьбе с коронавирусом, даже в региональных штабах, нет вирусологов и практически нет инфекционистов?



Когда стали появляться объявления о том, что разрабатываются вакцины, у всех были большие надежды, что именно они закончат эту историю коронавирусной эпидемии, и наконец-то прекратится вот это наращивание проблем у людей, ограничение возможностей, передвижений, что их перестанут заставлять соблюдать те меры безопасности, которые у многих вызывали и до сих пор вызывают большие вопросы.



Еще прошлым летом, когда у нас появилась первая российская вакцина "Спутник V", мы с коллегами с энтузиазмом восприняли эту новость и даже сами в качестве добровольцев участвовали в клинических испытаниях. Единственное, за что мы выступали: не должно быть никакого насилия, нельзя никого заставлять участвовать в этих исследованиях. Когда начались разговоры о том, что, возможно, будут заставлять врачей или учителей прививаться, мы решили подать пример, чтобы люди добровольно в этом участвовали.

А дальше было следующее. В феврале месяце в "Ланцете" появились первая публикация о результатах клинических исследований, но это были промежуточные результаты. И вот тогда стали появляться очень высокие цифры эффективности, достигавшие 90% и выше. И возник вопрос: что это за эффективность? Дело в том, что эффективность можно оценить только по окончании клинических исследований, а клинические исследования должны быть двойные, слепые, плацебо контролируемые, и оценить их можно, только когда вскрываются данные, которых изначально не знают ни врач, ни пациент: кому давалась настоящая вакцина, а кому – препарат-плацебо. И вот по окончании исследований эти данные вскрываются, и сравнивается количество заболевших среди настоящих вакцинированных и количество заболевших среди плацебо-контроля. Среди 40 тысяч добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях, 30 тысяч должны были получить настоящую вакцину и 10 тысяч – плацебо. Так вот, до сих пор не удалось увидеть эти результаты, и совершенно непонятно, на что ссылаются те, кто говорят о высоких цифрах эффективности. В лучшем случае они ссылаются на промежуточные результаты, но по ним нельзя приводить окончательных данных.

По данным об эффективности и безопасности вакцины возникли большие сомнения

Вот самое главное, о чем мы можем говорить сейчас в связи с результатами проверки всех этих вакцин, причем это касается не только нашего "Спутника V", но и зарубежных вакцин, о которых мы тоже мало что знаем. Нет результатов окончательных исследований, во всяком случае, ни мне, ни моим коллегам пока не удалось найти таких результатов сравнения препарата с плацебо-контролем. По данным об эффективности и безопасности уже возникали большие сомнения. Например, мы знаем, что были сообщения о случаях серьезных побочных реакций у препарата, производимого AstraZeneca, а по поводу наших исследований почему-то ничего похожего не было. Да, действительно, в промежуточных результатах были данные о четырех, по-моему, смертях после вакцинации, или были данные, что три к одному это были препараты плацебо, но окончательных данных о побочных реакциях тоже найти не удается.



– Что все это означает? Рекомендуете ли вы прививаться от коронавируса?



– Вывод следующий: на сегодняшний день не представляется возможным убедительно говорить о том, эффективна или неэффективна вакцина, безопасна она или небезопасна. Конечно, все еще можно надеяться на то, что вакцина поставит точку в этой эпидемии, и, наверное, вакцинация – это все-таки положительный фактор. Но при этом опять же нельзя никого заставлять вакцинироваться, как нельзя вообще заставлять людей получать медицинское вмешательство без их воли, а в тех случаях, когда мы не можем убедительно рассказать о показателях эффективности и безопасности препарата, всякое насилие тем более незаконно и антигуманно.

Еще одно сомнение: все ожидали, что, как только вакцинация приобретет большие масштабы, с людей, хотя бы с тех, кто вакцинировался, будут сниматься какие-то запреты. Но пока ничего подобного не предвидится. На данный момент мы придерживаемся такой позиции: для себя считаем, что прививаться надо, но каждый человек должен сам взвешивать информацию, которая доступна, и сам определять, будет ли он вакцинироваться, что для него более рискованно.