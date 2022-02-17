Информационный дайджест "Время Свободы", 16 февраля

18 февраля должна состояться встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, на ней будет решена дальнейшая судьба российских войск, размещенных на территории Беларуси. Значительная часть этих соединений располагается вблизи белорусско-украинской границы. Совместные учения "Союзная решимость" по плану должны завершиться 20 февраля. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей ранее заявил, что после окончания учений в стране не останется ни одного российского солдата и ни одной единицы техники. Лукашенко сегодня выразился менее определенно, сказав, что в создании постоянных российских военных баз в Беларуси нет необходимости. Вывод российских войск из Беларуси мог бы стать важным элементом деэскалации ситуации вокруг Украины. Если войска останутся, они не только будут угрожать Украине, но и станут важным политическим фактором внутри Беларуси. Собеседник Радио Свобода – корреспондент Белорусской службы Радио Свобода, политолог Юрий Дракохруст.

Известный белорусский философ Владимир Мацкевич прекратил голодовку в минском СИЗО номер 1. Голодовка продлилась почти две недели, Мацкевич согласился принимать пищу после того, как оказался на грани потери сознания. После разговора со следователем Мацкевич, по его словам, почувствовал, что "дело сдвинулось с мертвой точки". О том, за что задержали Мацкевича, рассказывает Юрий Дракохруст.

На Олимпийских играх в Пекине завершилось выступление фигуристок в одиночном разряде. Золотую медаль выиграла выступающая под флагом Российского олимпийского комитета Анна Щербакова, серебро взяла Александра Трусова. Камила Валиева выступила с несколькими ошибками и заняла четвертое место. Она возвращается домой победительницей командного турнира, но без медали – ее не вручат, пока не закончатся разбирательства по поводу положительной допинговой пробы, которую российская фигуристка сдала в декабре. Скандал вокруг пробы Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине с новой остротой высветил проблему перегрузок в спорте и слишком юного возраста современных чемпионов. Эксперты все настойчивее говорят о необходимости повысить возрастной ценз для участия в профессиональных соревнованиях. Подробности в репортаже Татьяны Вольтской.

Суд в Ненецком автономном округе ужесточил приговор отцу оппозиционера Ивана Жданова Юрию Жданову и заменил ему условное лишение свободы на реальный срок – три года в колонии. Условный приговор Жданову-старшему был вынесен в декабре. До окончания срока обжалования приговора Юрий Жданов уехал в Нижегородскую область, чтобы навестить родственников, это стало формальным поводом для его повторного ареста. Юрия Жданова обвиняли в том, что, работая в жилищной комиссии поселка Искателей, он необоснованно рекомендовал выделить квартиру для местной жительницы. Жданов своей вины не признал. В последнем слове он вновь назвал свое дело политическим и связал его с преследованием сына, соратника Алексея Навального Ивана Жданова.

В Берлине завершилась официальная часть 72-го кинофестиваля и прошло награждение победителей. Фестиваль продлится до 20 февраля. О победителях – в рассказе Дмитрия Волчека.

18 февраля 2021 года на Марс прибыл американский марсоход "Персеверанс". За год марсоход проехал почти три километра, взял с десяток проб грунта и даже запустил небольшой дрон – как оказалось, это возможно даже в условиях очень разряженной марсианской атмосферы. О приключениях марсохода рассказал научный журналист Михаил Котов.

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