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Valio продала российское производство компании "Велком"

Финский концерн Valio, объявивший в начале марта об уходе из России из-за войны в Украине, продал свой российский бизнес производителю колбасных изделий группе "Велком". Об этом сообщается на сайте компании.

В рамках сделки, сумма которой не разглашается, "Велком" получил права на бренд плавленых сыров Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров в Московской области мощностью 15 тысяч тонн продукции в год.

Другие продукты из ассортимента Valio в России останутся на полках до исчерпания запасов. Покупатель должен перестать использовать не включенные в сделку бренды в течение года после её закрытия.

В финской компании считают, что эта сделка позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola. После изменения структуры собственности все сотрудники сохранят работу в компании, подчеркнули в пресс-службе. В 2020 году продажи российского подразделения Valio достигли 85 миллионов евро или около 5 процентов от глобальных продаж компании.

  • Концерн Valio в начале марте после российского вторжения в Украину и введенных из-за этого санкций, объявил о прекращении работы в России. Всего о приостановке работы или уходе с российского рынка после начала войны заявили более 750 иностранных компаний.

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