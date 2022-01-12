Депутат Госдумы от "Единой России" Николай Валуев назначен главой экспертного совета по особо охраняемым природным территориям при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

При этом ранее, как отмечают СМИ, Валуев был одним из автором закона о легализации вольерной охоты и поддержал поправки, которые разрешают убивать краснокнижных животных в "исключительных случаях".

Кроме того, Валуева неоднократно обвиняли в браконьерстве. Весной 2013 года депутат опубликовал в соцсетях несколько фотографий с тушами убитых животных - в частности, медведя и бобра. Охотился он на юге Архангельской области, где весной подобные действия запрещены.

Местные жители обращались в Следственный комитет, ведомство проводило проверку, по итогам которой уголовное дело против Валуева возбуждено не было. В официальном ответе СК было сказано, что добыча бобра не причинила крупного ущерба животному миру Архангельской области, а на убийство медведя депутат предъявил лицензию.