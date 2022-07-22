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Валютные ограничения в России будут продлены

Срок действия валютных ограничений, введённых в России в марте после начала войны в Украине, будут продлён Центробанком. Об этом заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, нет оснований ожидать улучшения ситуации со ввозом валюты в страну.

Ограничения были введены на срок до 9 сентября после того, как страны Запада заморозили валютные резервы Банка России, а также запретили ввоз в страну наличных долларов, евро и фунтов стерлингов. Снятие средств с валютных счетов граждан России было ограничено суммой в 10 тысяч долларов, этой же суммой ограничили и вывоз наличной валюты за рубеж. Был также введён лимит на валютные переводы со счетов в российских банках за рубеж (его впоследствии смягчили, сейчас он составляет 150 тысяч долларов) и ряд других мер.

При этом, по словам Набиуллиной, "даже в самом апокалиптическом сценарии" в России не прекратится обращение наличных долларов США, поскольку на руках у населения, по оценкам, не менее 85 миллиардов долларов. Глава Центробанка подчеркнула, что банки (с учётом ограничений) будут продолжать продавать и покупать валюту.

Банк России в пятницу в пятый раз подряд понизил ключевую ставку, причём сразу на 1,5 процента, с 9,5% до 8% годовых. Регулятор отметил, что инфляция в стране замедляется, и главная задача сейчас - стимулировать деловую активность. Новая ставка ниже, чем ставка до вторжения в Украину. При этом сразу после вторжения Центробанк поднимал её до 20 процентов.

Курс рубля к доллару сейчас также выше, чем был до вторжения - на торгах Московской биржи он сейчас составляет около 58 рублей. Наличную валюту, однако, по такому курсу купить практически невозможно.

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