Ван дер Беллен переизбран президентом Австрии

На президентских выборах в Австрии, которые прошли в воскресенье, победу одерживает действующий глава государства Александр ван дер Беллен.

Согласно предварительным итогам голосования, обнародованным министерством внутренних дел, он набрал более 54 процентов голосов. Тем самым ван дер Беллен одержал победу в первом туре голосования, заручившись поддержкой более половины избирателей. Он избран на второй шестилетний срок.

Основной соперник действующего президента, Вальтер Розенкранц из крайне правой Партии Свободы набрал около 19 процентов голосов и признал своё поражение.

Ван дер Беллен - бывший глава австрийской партии Зелёных. Шесть лет назад он был избран президентом в драматической борьбе с кандидатом от Партии Свободы - тогда по решению суда было проведено повторное голосование, разрыв между кандидатами был очень небольшим.

В этот раз его кандидатуру поддержали почти все ведущие партии, как правящая Народная партия, так и оппозиционные социал-демократы. Они не стали выдвигать своих кандидатов. Ныне 78-летний президент приобрёл большую популярность в обществе благодаря своей взвешенной позиции во время политических кризисов в стране, в том числе громкого скандала с участием бывшего канцлера Себастьяна Курца. Ван дер Беллен выступал с критикой российского президента Владимира Путина и вторжения в Украину.

По конституции, президент обладает довольно большими полномочиями, однако, как правило, он не вмешивается в деятельность канцлера и исполнительной власти.