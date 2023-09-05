Вашингтон: Северная Корея поплатится за предоставление оружия России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан констатировал во вторник, что переговоры о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном "активно продвигаются" и предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына, что Пхеньяну придется дорого заплатить за поставки России оружия для применения в Украине.



Предоставление оружия России "не лучшим образом отразится на Северной Корее, и она поплатится за это в международном сообществе", – заявил Салливан, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает Reuters.



В понедельник пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что Ким Чен Ын и Путин, возможно, планируют встретиться, а газета New York Times со ссылкой на неназванных американских и союзных официальных лиц сообщила, что Ким планирует приехать в Россию уже на следующей неделе для встречи с российским президентом.



США продолжают оказывать давление на российскую оборонную промышленную базу, сказал Салливан. Что касается Москвы, то она теперь "ищет любой возможный источник" для приобретения боеприпасов, подчеркнул советник президента США.



Он разъяснил, что США продолжат призывать Северную Корею к выполнению её публичных обязательств и к отказу от намерения поставлять России оружие. В конечном счете, этим оружием российские военные будут убивать украинцев, подчеркнул Салливан.