Ватикан разрешил священникам благословлять однополые пары

Католическим священникам с 18 декабря разрешено благословлять гомосексуальные пары. Дикастерия доктрины веры – ведомство, отвечающее за ортодоксальность и чистоту вероучения и морали, проповедуемых в Римско-католической церкви – с явного разрешения папы Франциска опубликовала декларацию "Fiducia supplicans" (взывая к доверию).

"Немецкая волна" обращает внимание на тос, что префект Дикастерии доктрины веры аргентинский кардинал Виктор Фернандес проводит в опубликованной декларации чёткое различие между таинством брака и благословением любящих друг друга людей. Согласно церковной доктрине, секс разрешен только в браке между мужчиной и женщиной; только гетеросексуальные пары могут венчаться в церкви. И "Fiducia supplicans" не меняет этого отношения, подчеркнул Фернандес. Поэтому священники, благословляющие гомосексуальную пару, должны следить за тем, чтобы этот акт не выглядел как брак – то есть как таинство.

Благословение не может быть дано в связи с гражданской церемонией или регистрацией гражданского партнерства. Продолжает действовать табу на обмен кольцами и появление пары в свадебных нарядах.

В публикации подчёркивается, что своим актом префект не ставит под сомнение фундаментальную позицию Церкви в отношении гомосексуальности, а именно, что однополые интимные акты "по своей сути неправильны".

Декларация в меньшей степени касается сексуальной морали, а в большей - вопроса об открытых приходах, в которых гомосексуалы также должны чувствовать себя желанными гостями, обращает внимание немецкое католическое агентство KNA.