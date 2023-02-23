Вайнштейн получил 16 лет тюрьмы по ещё одному делу об изнасиловании

Бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании.

С марта 2020 года Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок по другому делу об изнасиловании.

В четверг, 23 февраля, суд вынес приговор по делу об изнасиловании в 2013 году модели из Лос-Анджелеса. СМИ писали, что она уроженка России.

Виновным по новому эпизоду присяжные признали Вайнштейна на суде в конце декабря прошлого года. Тогда рассматривались обвинения в отношении Вайнштейна со стороны четырёх женщин.

Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений от Дженнифер Сибел – актрисы и жены губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также актрисы Лорен Янг. Присяжные оправдали экс-продюсера по обвинениям, представленным свидетельницей под одному из дел.

Защита Вайнштейна утверждала, что две женщины полностью лгали о своих встречах с ним, а у двух других были сексуальные отношения исключительно по обоюдному согласию.