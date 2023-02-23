Вайнштейн получил 16 лет тюрьмы по ещё одному делу об изнасиловании

Бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн приговорен к 16 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании.
С марта 2020 года Вайнштейн уже отбывает 23-летний срок по другому делу об изнасиловании.
В четверг, 23 февраля, суд вынес приговор по делу об изнасиловании в 2013 году модели из Лос-Анджелеса. СМИ писали, что она уроженка России.
Виновным по новому эпизоду присяжные признали Вайнштейна на суде в конце декабря прошлого года. Тогда рассматривались обвинения в отношении Вайнштейна со стороны четырёх женщин.
Присяжные не смогли прийти к согласию относительно обвинений от Дженнифер Сибел – актрисы и жены губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, а также актрисы Лорен Янг. Присяжные оправдали экс-продюсера по обвинениям, представленным свидетельницей под одному из дел.
Защита Вайнштейна утверждала, что две женщины полностью лгали о своих встречах с ним, а у двух других были сексуальные отношения исключительно по обоюдному согласию.
- Харви Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. Он продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии "Оскар" в различных номинациях. Это, в частности, "Английский пациент", "Умница Уилл Хантинг", "Влюблённый Шекспир", "Правила виноделов", трилогия "Властелин колец".
- С осени 2017 года десятки женщин рассказали о домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна. По некоторым инцидентам продюсеру в 2018 году предъявили уголовные обвинения. В числе тех, кто обвинял Вайнштейна, известные актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, но в итоге ни одна из них не стала участницей судебного процесса.
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