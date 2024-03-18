Почти 22 миллиона голосов, полученных Владимиром Путиным на президентских выборах, были сфальсифицированы. Об этом пишет издание "Важные истории", которое провело расчеты по методу Шпилькина.

В расчетах не учитываются итоги голосования в Москве, потому что ЦИК объединил результаты на участках и через систему дистанционного электронного голосования. Как отмечают "Важные истории", эти данные могли исказить результат анализа.

К аналогичному выводу о количестве сфальсифицированных голосов пришел исследователь выборов Иван Шукшин. Это самый масштабный вброс на федеральных выборах в истории России, отмечает движение в защиту прав избирателей "Голос".

По словам Шукшина, основным инструментом фальсификаций у избирательных комиссий был калькулятор – когда комиссия вносит в протокол выдуманные данные. Также было замечено занижение цифр одного из конкурентов Путина на выборах Владислава Даванкова – его ставили на третье место с помощью фальсификаций, пишет исследователь.

Ранее "Голос" сообщал о ряде нарушений в ходе голосования и подсчета голосов: в том числе возможных вбросах, "карусельном голосовании" и централизованном голосовании бюджетников. Саму президентскую кампанию "Голос" назвал "самой бессодержательной" в истории современной России.