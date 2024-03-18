Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Важные истории": почти 22 млн голосов за Путина сфальсифицированы

Почти 22 миллиона голосов, полученных Владимиром Путиным на президентских выборах, были сфальсифицированы. Об этом пишет издание "Важные истории", которое провело расчеты по методу Шпилькина.

В расчетах не учитываются итоги голосования в Москве, потому что ЦИК объединил результаты на участках и через систему дистанционного электронного голосования. Как отмечают "Важные истории", эти данные могли исказить результат анализа.

К аналогичному выводу о количестве сфальсифицированных голосов пришел исследователь выборов Иван Шукшин. Это самый масштабный вброс на федеральных выборах в истории России, отмечает движение в защиту прав избирателей "Голос".

По словам Шукшина, основным инструментом фальсификаций у избирательных комиссий был калькулятор – когда комиссия вносит в протокол выдуманные данные. Также было замечено занижение цифр одного из конкурентов Путина на выборах Владислава Даванкова – его ставили на третье место с помощью фальсификаций, пишет исследователь.

Ранее "Голос" сообщал о ряде нарушений в ходе голосования и подсчета голосов: в том числе возможных вбросах, "карусельном голосовании" и централизованном голосовании бюджетников. Саму президентскую кампанию "Голос" назвал "самой бессодержательной" в истории современной России.

  • Суть метода электорального аналитика Сергея Шпилькина заключается в том, что соотношение голосов, отданных за разных кандидатов, не должно меняться в зависимости от явки. Если с увеличением явки результат одного из кандидатов резко растет, это свидетельствует о фальсификациях.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG