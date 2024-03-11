"Важные истории": после выборов готовится повышение налогов

Правительство России разрабатывает планы повышения налогов, в том числе и на доходы физических лиц - после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он заявил, что необходимо "более справедливое распределение налогового бремени". Об этом пишет издание "Важные истории" со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки налоговой реформы. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил журналистам, что предложения по налоговой реформе готовятся, хотя еще два месяца назад не видел предпосылок для серьёзных изменений налоговой системы.

Как утверждают "Важные истории", правительство обсуждает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более 1 миллиона рублей в год, и с 15 до 20% для зарабатывающих более 5 миллионов. Повышенная ставка будет взиматься с суммы, превышающей соответственно 1 и 5 миллионов - то есть первый миллион будет по-прежнему облагаться налогом в 13%. Сейчас ставка составляет 13% с первых пяти миллионов и 15% с доходов, превышающих эту сумму. Официальный доход свыше 1 миллиона в год, то есть более 83 тысяч рублей в месяц, имеет, по данным Росстата за 2023 год, около 14% россиян.

Также правительство рассматривает увеличение налога на прибыль с нынешних 20 до 25%.

По словам одного из собеседников "Важных историй", внесение поправок в Налоговый кодекс по повышению налогов возможно уже в весеннюю сессию Госдумы 2024 года, а заработать они могут со следующего года.

Введение плоской шкалы налогообложения стало одной из важных реформ начала 2000-х годов, российское правительство и президент Путин неоднократно отмечали позитивые последствия этого шага для экономики, в том числе для собираемости налогов. Нынешний глава правительства Михаил Мишустин ранее долгое время возглавлял налоговую службу.

Повышение НДФЛ даст государству около 450 млрд в год, а налога на прибыль — около 2 трлн в год, утверждают "Важные истории", отмечая, что возможное повышение налогов может означать, что Кремль готовится к затяжной войне и ищет дополнительные источники финансирования.

Вскоре после избрания президентом на четвёртый срок в 2018 году Владимир Путин повысил пенсионный возраст, также был увеличен НДС с 18 до 20%. 17 марта 2024 года пройдут очередные президентские выборы, на которых Путин баллотируется на пятый срок.