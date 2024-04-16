Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Важные истории": пять человек погибли при наводнении в Оренбургской области

Орск, 8 апреля 2024 года
Орск, 8 апреля 2024 года

В Оренбургской области во время наводнения погибли как минимум пять человек. Об этом пишет издание "Важные истории", которое поговорило с родственниками погибших и волонтерами.

По данным издания, четыре человека погибли в Орске: 65-летний Сергей Ларин, 82-летняя Зоя Степанова, 70-летний Юрий Ларионов и 57-летний Рустам Ахметов. Еще один человек погиб в под Оренбургом - 51-летний житель поселка Пригородного Андрей Чернышов.

При этом, в понедельник глава МЧС Александр Куренков во время визита в Орск заявил, что в городе нет погибших в результате прорыва дамбы.

Родственница Сергея Ларина, который проживал на улице Чапаева в Орске, рассказала журналистам, что на этой улице были найдены еще два тела погибших от паводка, однако изданию не удалось проверить эту информацию. Похороны Ларина уже состоялись, однако в морге пока не назвали официальную причину смерти.

Волонтер, которая занимается поиском пропавших в Орске, рассказала "Важным историям", что погибших в городе больше, чем пропавших. "Точную цифру назвать не могу, но [погибших] много", – сказала волонтер.

Как минимум двое жителей Орска пропали без вести – пенсионерка Нина Соловьева и ее 49-летний сын Алим Сатигулов. Родственники ищут их уже больше 10 дней.

7 апреля региональные власти сообщили о гибели четырех человек в Орске, однако мэрия города утверждала, что их смерть не связана с паводком.

  • 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего в городе затопило около семи тысяч домов, 12 тысяч человек были эвакуированы.
  • Нынешний паводок в Оренбургской области – крупнейший за всю историю наблюдений в регионе. Ему присвоен статус ЧС федерального характера. По последним данным, ущерб инфраструктуре оценивается более чем в 40 миллиардов рублей. Из пострадавших районов эвакуировано больше 10,7 тысячи человек, из них около полутора тысяч находятся в пунктах временного размещения. Жители затопленных территорий стоят в очередях за водой, гуманитарной помощью и в МФЦ для оформления единовременных выплат.

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".
Массовая эвакуация в Оренбурге
Embed
Массовая эвакуация в Оренбурге

No media source currently available

0:00 0:19:52 0:00

Массовая эвакуация в Оренбурге

Паводок в Сибири

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG