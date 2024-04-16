В Оренбургской области во время наводнения погибли как минимум пять человек. Об этом пишет издание "Важные истории", которое поговорило с родственниками погибших и волонтерами.

По данным издания, четыре человека погибли в Орске: 65-летний Сергей Ларин, 82-летняя Зоя Степанова, 70-летний Юрий Ларионов и 57-летний Рустам Ахметов. Еще один человек погиб в под Оренбургом - 51-летний житель поселка Пригородного Андрей Чернышов.

При этом, в понедельник глава МЧС Александр Куренков во время визита в Орск заявил, что в городе нет погибших в результате прорыва дамбы.

Родственница Сергея Ларина, который проживал на улице Чапаева в Орске, рассказала журналистам, что на этой улице были найдены еще два тела погибших от паводка, однако изданию не удалось проверить эту информацию. Похороны Ларина уже состоялись, однако в морге пока не назвали официальную причину смерти.

Волонтер, которая занимается поиском пропавших в Орске, рассказала "Важным историям", что погибших в городе больше, чем пропавших. "Точную цифру назвать не могу, но [погибших] много", – сказала волонтер.

Как минимум двое жителей Орска пропали без вести – пенсионерка Нина Соловьева и ее 49-летний сын Алим Сатигулов. Родственники ищут их уже больше 10 дней.

7 апреля региональные власти сообщили о гибели четырех человек в Орске, однако мэрия города утверждала, что их смерть не связана с паводком.