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"Важные истории" рассказали о механизме решения Путина о войне

Путин объявляет о начале "специальной военной операции"

Владимир Путин, принимая в феврале решение о вторжении в Украину, главным образом полагался на донесения Федеральной службы безопасности, прежде всего её Пятой службы, которая занимается сбором и анализом информации из России и стран бывшего Советского Союза. Это утверждается в опубликованной в понедельник статье в издании "Важные истории", в которой содержится попытка, опираясь на данные источников, выяснить, каким образом было принято решение начать войну и почему российские власти ошиблись, считая, что она будет быстро выиграна.

По словам одного из собеседников издания, в Кремле считали, что Мариуполь будет взят за три дня, а Киев – за пять. В реальности Мариуполь полностью не удалось взять под контроль до сих пор (во многом разрушенные жилые кварталы под контролем российской армии, но сопротивление сохраняется на заводе "Азовсталь"), а от Киева российские войска вынуждены были отступить.

Как говорят источники "Важных историй", сотрудники Пятой службы ФСБ "додумывали, неверно интерпретировали, а порой и фантазировали, а руководство с удовольствием в это верило". В частности, до Путина доносилась мысль, что "регионы Украины живут отдельно от власти в Киеве и стоит только подтолкнуть, как регионы побегут в сторону России". Утверждается, что основными информаторами ФСБ о ситуации внутри Украины стали беглые чиновники, силовики и бизнесмены из команды свергнутого президента Виктора Януковича, которые сами или не располагали информацией, или представляли её в искажённом виде. Также, как утверждается, само руководство ФСБ предпочитало не доводить до президента информацию, которая противоречила бы общей картине.

Важную роль в принятии решения напасть на Украину, как утверждается, сыграла и психология окружения Путина, прежде всего выходцев из спецслужб, основанная на чувстве обиды из-за распада СССР и теориях заговора.

Определённую роль в том, что Путин, словами собеседников издания, "оторвался от реальности", сыграла и его изоляция от внешнего мира и альтернативных источников информации, которая усилилась после начала пандемии.

Кремль публикацию не комментировал.

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