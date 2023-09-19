"Важные истории" рассказали о слежке за своими журналистами в Праге

Издание "Важные истории" рассказало о слежке за двумя своими журналистками, проживающими в Праге, а также об угрозах в их адрес со стороны неизвестных лиц.

Согласно материалу, опубликованному "Важными историями", за Алесей Мароховской и Ириной Долининой следят с марта. Это выяснилось после того, как через форму обратной связи на сайте издания неизвестные сначала отправили сообщение с угрозами и указанием адресов проживания журналисток, о которых знали только их близкие, затем - информацию о перемещениях Мароховской и её прогулках с собакой, и, наконец, подробное сообщение о планах журналисток посетить международную конференцию для расследователей в шведском Гетеборге, с деталями бронирования авиабилетов и гостиницы.

Все угрозы были отправлены с электронного почтового адреса zzz@mail.ru от имени некоего "Евгения П." В редакции "Важных историй" предполагают, что за этим стоят российские спецслужбы или люди, связанные с ними.

Издание также отмечает, что в последнее время покинувшие Россию журналисты и активисты всё чаще сталкиваются с угрозами за рубежом. В октябре 2022 года СМИ сообщили об отравлениях нейротоксичным веществом корреспондентки "Новой газеты" Елены Костюченко, главы фонда "Свободная Россия" Наталии Арно и журналистки "Эха Москвы" Ирины Баблоян.

С апреля 2023 года угрозы в свой адрес регулярно получает журналистка издания The Insider Марфа Смирнова. Кроме того, неизвестные прислали Смирновой аудио прослушки квартиры её родных в Москве.

В июне стало известно о слежке и угрозах в адрес правозащитницы Марии Чащиловой, которая проживает в Риге и занимается расследованием сексуализированных преступлений российских военных в Украине.