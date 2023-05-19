"Важные истории": Россия закупает беспилотники и чипы через Казахстан

Россия в обход санкций закупает чипы и беспилотники для войны в Украине через компании в Казахстане. Об этом сообщают "Важные истории", OCCRP и Der Spiegel.

Как выяснили журналисты изданий, часто использующиеся в российской армии дроны китайской компании DJI попадают в Россию через московскую компанию "Небесная механика", которая закупает их у казахстанской компании "Аспан арба". Последняя появилась в апреле 2022 года, её учредитель - тот же, что у "Небесной механики" - Илья Гольберг.

Покупателями "Небесной механики" значатся федерация ветеранов вооруженных конфликтов "Рысь", камчатский краевой совет ветеранов войны и труда, а также магазин на Ozon, где закупаются российские военные. Сама китайская DJI в том же апреле 2022 года заявила, что прекращает поставки в Россию и Украину, чтобы предотвратить использование дронов в боевых действиях.

Вторая компания, которая помогает России обходить санкции - казахстанская Da Group 22. Она закупает комплектующие для производства электроники для ФСБ, разведки и Минобороны у немецкой компании Elix-st и продает их российской фирме "Стэк". Казахстанской и немецкой фирмами владеет одна семья российских бизнесменов по фамилии Чернет, говорится в расследовании.

На вопрос журналистов, кто является владельцем Da Group, в компании Elix-st ответили, что не знают истории ее основания. В качестве доказательства того, что семья Чернет не связана с Da Group, компания отправила устаревшую выписку из государственного реестра, где владельцем был указан Дастан Ахматбеков.

В Elix-st подтвердили отправку электронных компонентов Da Group, однако в компании утверждают, что они были предназначены "для видеорегистраторов".

По подсчетам "Важных историй", из данных Бюро национальной статистики Казахстана следует, что объем поставок микросхем из Казахстана в 2022 году достиг 18 миллионов долларов, а дронов — 1,23 миллиона долларов. Журналисты также отмечают, что до февраля 2022 года Россия, вероятно, совсем не покупала дроны в Казахстане.