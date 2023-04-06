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В Омске ФСБ вызывает на беседы уезжавших от мобилизации

На российско-монгольской границе после объявления мобилизации в России

В Омской области сотрудники ФСБ начали вызывать на "опросы" жителей региона, которые уезжали из России во время мобилизации, а затем вернулись. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на нескольких человек, которым звонили из ФСБ и сотрудника спецслужбы.

Как рассказал один из собеседников издания, он улетел из России 21 сентября – в день, когда была объявлена мобилизация. Это был запланированный отпуск в одну из стран Ближнего Востока. Житель Омской области решил оттуда не возвращаться, так как он годен к военной службе без ограничений, окончил военную кафедру и имеет звание лейтенант запаса . Позже россиянин переехал в одну из стран СНГ, а месяц назад вернулся в Россию.

Звонивший сотрудник ФСБ сказал, что ему нужно опросить жителя области о том, почему он "недавно выезжал за границу". Аналогичные звонки получили еще несколько жителей региона. Никто из них не согласился прийти в ФСБ.

"Важные истории" позвонили в управление ФСБ, где сотрудник подтвердил, что вызывал людей, и сказал, что это "обычный опрос".

Правозащитники сообщили изданию, что пока эта практика не носит массовый характер.

Осенью 2022 года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация, страну в течение нескольких недель покинули от нескольких сотен тысяч до одного миллиона человек.

  • Мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года. Власти заявляли, что призвали 300 тысяч человек, однако пункт указа о мобилизации, в котором говорится о численности призванных, засекречен. Минобороны заявили об окончании мобилизации 28 октября 2022 года. При этом президент Владимир Путин не подписал указ об ее окончании.
  • В октябре 2022 года "Медиазона" проанализировала количество срочных свадеб, которые сыграли мобилизованные перед отправкой на войну, и пришла к выводу, что в 75 российских регионах военкоматы к первой половине октября мобилизовали не менее 431 тысячи человек, а по всей России – почти 500 тысяч. По данным Bloomberg, в 2022 году количество российских военнослужащих выросло на 500 тысяч человек.
  • 15 марта 2023 года стало известно, что более чем в 40 регионах России жители получают повестки в военкомат. Резервистов просят явиться к военкому для уточнения данных воинского учёта или для отбора на военные сборы.
  • В марте 2023 года издание Ura.ru со ссылкой на источники сообщило, что Министерство обороны России планирует набрать 400 тысяч человек на службу по контракту. Аналогичную информацию публиковал и Bloomberg. В Кремле в очередной раз заявили об отсутствии планов по проведению второй волны мобилизации.

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