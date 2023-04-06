В Омске ФСБ вызывает на беседы уезжавших от мобилизации

В Омской области сотрудники ФСБ начали вызывать на "опросы" жителей региона, которые уезжали из России во время мобилизации, а затем вернулись. Об этом сообщают "Важные истории" со ссылкой на нескольких человек, которым звонили из ФСБ и сотрудника спецслужбы.

Как рассказал один из собеседников издания, он улетел из России 21 сентября – в день, когда была объявлена мобилизация. Это был запланированный отпуск в одну из стран Ближнего Востока. Житель Омской области решил оттуда не возвращаться, так как он годен к военной службе без ограничений, окончил военную кафедру и имеет звание лейтенант запаса . Позже россиянин переехал в одну из стран СНГ, а месяц назад вернулся в Россию.

Звонивший сотрудник ФСБ сказал, что ему нужно опросить жителя области о том, почему он "недавно выезжал за границу". Аналогичные звонки получили еще несколько жителей региона. Никто из них не согласился прийти в ФСБ.

"Важные истории" позвонили в управление ФСБ, где сотрудник подтвердил, что вызывал людей, и сказал, что это "обычный опрос".

Правозащитники сообщили изданию, что пока эта практика не носит массовый характер.

Осенью 2022 года, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация, страну в течение нескольких недель покинули от нескольких сотен тысяч до одного миллиона человек.