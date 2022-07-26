"Важные истории": в Украине погибли заключенные из петербургской ИК-7

Как минимум трое осужденных из петербургской ИК-7 "Яблоневка" погибли на войне в Украине, ещё двое ранены и находятся в одной из больниц Луганска. Ранее эти заключенные якобы были завербованы ЧВК "Вагнера". Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на источники, которые общаются с родственниками осужденных.

По данным издания, в медицинских документах указаны не настоящие имена завербованных заключенных, а псевдонимы - клички или позывные.

"Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, видимо, и погибших хоронить будут тоже под кличками. Встает вопрос, как смогут получить деньги родственники погибшего. Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь "Одуванчиком"? Скорее всего, денег за смерть человека родственники не увидят", - объяснил "Важным историям" адвокат Леонид Крикун.