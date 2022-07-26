"Важные истории": в Украине погибли заключенные из петербургской ИК-7

Как минимум трое осужденных из петербургской ИК-7 "Яблоневка" погибли на войне в Украине, ещё двое ранены и находятся в одной из больниц Луганска. Ранее эти заключенные якобы были завербованы ЧВК "Вагнера". Об этом пишут "Важные истории" со ссылкой на источники, которые общаются с родственниками осужденных.
По данным издания, в медицинских документах указаны не настоящие имена завербованных заключенных, а псевдонимы - клички или позывные.
"Если раненые лежат в больнице не под реальными именами, видимо, и погибших хоронить будут тоже под кличками. Встает вопрос, как смогут получить деньги родственники погибшего. Потому что если родство с Иваном Ивановым доказать можно, то как доказывать родство с каким-нибудь "Одуванчиком"? Скорее всего, денег за смерть человека родственники не увидят", - объяснил "Важным историям" адвокат Леонид Крикун.
- В начале июля "Важные истории" сообщили, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать осужденных в петербургских колониях. По данным издания, в ночь на 6 июля около 40 заключенных из ИК-7 "Яблоневка" этапировали в Ростовскую область для дальнейшей переброски на территорию Украины в качестве добровольцев. Ещё 11 осужденных, утверждали "Важные истории", были завербованы в ИК-6 "Обухово". Якобы за полгода службы заключенным обещали амнистию и зарплату в 200 тысяч рублей. В случае их гибели, семьям полагаются компенсации в 5 миллионов рублей.
- В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга отрицают мобилизацию заключенных местных колоний для поездки в Украину. Глава петербургской ОНК Александр Холодов, ссылаясь на ФСИН, заявил, что никакого "внепланового" этапирования осужденных не было. Материал "Важных историй" он назвал "фантазией".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.