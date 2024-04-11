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Вдова Алексея Навального сообщила о публикации его мемуаров

Алексей и Юлия Навальные
Алексей и Юлия Навальные

Вдова Алексея Навального Юлия сообщила о подготовке к публикации его мемуаров. Книга уже переведена на 11 языков и выйдет в октябре, написала она в соцсети Х.

По её словам, Алексей Навальный начал писать книгу вскоре после отравления в 2020 году. Ранее о мемуарах ничего не сообщалось.

В США книга выйдет под названием "Патриот" в издательстве Knopf, её первоначальный тираж 500 тысяч копий, говорится в материале The New York Times.

В пресс-релизе издательства говорится, что мемуары "выражают полную убежденность Навального в том, что переменам нельзя сопротивляться и они обязательно наступят".

Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в Заполярье. Власти утверждают, что он скончался по естественным причинам. Его семья и соратники настаивают, что политик был убит. Юлия Навальная обвинила в этом президента России Владимира Путина. Кремль это отрицает.

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