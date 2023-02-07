Вдовам погибших донецких солдат подарили двадцать одну шубу

Вдовам погибших солдат, воевавших против Украины на стороне так называемой Донецкой народной республики, отправили из Москвы в Донецк двадцать одну меховую шубу.

Видео и фотографии вручения подарков опубликовал соратник бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина-Стрелкова Евгений Скрипник, также воевавший в Донбассе. На кадрах женщины, стоя на улице и держа перед собой шубы в руках, хором благодарят за заботу, одна из них от лица всех вдов говорит, что они даже не думали, "что будет такая возможность" (получить меховые изделия. – Прим. РС)

За кадром снимающий видеоролик отвечает, что шубы были переданы "русским активом Москвы", который "все девять лет не забывает о семьях погибших". "В такие моменты ощущается, что мы одна семья", - резюмирует автор видео.