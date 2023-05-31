Вечно на грани?
Что и кто стоит за столкновениями на севере частично признанной в мире Республики Косово, которые устроили местные сербские активисты с силами правопорядка и международными миротворцами? И какую роль в происходящем играют власти соседней Сербии – сами находящиеся под немалым влиянием Кремля?
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