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Вечно на грани?

Вечно на грани?
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Вечно на грани?

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Что и кто стоит за столкновениями на севере частично признанной в мире Республики Косово, которые устроили местные сербские активисты с силами правопорядка и международными миротворцами? И какую роль в происходящем играют власти соседней Сербии – сами находящиеся под немалым влиянием Кремля?

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