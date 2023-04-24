"Ведомости": 9 мая Москву посетит один зарубежный лидер

9 мая, когда в России празднуется День победы, Москву посетит с визитом президент Кыргызстана Садыр Жапаров. По всей видимости, он будет единственным главой зарубежного государства, который посетить российскую столицу в День победы -пишут "Ведомости" со ссылкой на дипломатический источник и источник, близкий к Администрации президента. Официально о визите Жапарова пока не объявлялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос издания о том, может ли приехать кто-то ещё из иностранных лидеров.

В 2022 году парад в честь праздника 9 мая в Москве прошёл вовсе без участия иностранных лидеров, такое случилось впервые в новейшей истории. Этот парад прошёл спустя 2,5 месяцев после российского широкомасштабного вторжения в Украину. Песков тогда говорил, что Кремль и не приглашал зарубежных гостей. "Дело в том, что это не юбилейная дата" - пояснял он. В нынешнем году дата тоже не юбилейная (отмечается 78 лет победы над нацистской Германией в 1945 году). В Кремле не сообщали, приглашали ли кого-либо, кроме Жапарова.

В прежние годы, в особенности в юбилейные даты, парад 9 мая в Москве посещало множество зарубежных гостей. Даже в 2015 году, уже после аннексии Крыма, на параде было более 20 лидеров государств, многие из них из стран СНГ. Западные лидеры парад в последние годы не посещали.

В ряде российских регионов и в аннексированном Крыму в нынешнем году отказались от проведения парадов на 9 мая. Также власти решили отказаться от традиционного шествия "Бессмертный полк".

В понедельник стало известно, что в Казахстане отказались проводить в нынешнем году парад в честь Дня победы "в связи с экономией средств и решением иных задач".