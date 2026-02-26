"Ведомости": Россия резко нарастила закупки оптоволокна в Китае

Россия в 2025 году резко увеличила закупки оптоволокна в Китае. Это привело к росту цен для российских покупателей в 2,5–4 раза, сообщают "Ведомости".

Собственного производства оптоволокна в России сейчас фактически нет. Единственное профильное предприятие — АО "Оптиковолоконные системы" в Саранске — было остановлено после серии атак дронов весной 2025 года. С тех пор, по словам собеседников издания, Россия полностью зависит от импорта оптоволокна из КНР.

По оценке аналитиков Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций, в 2025 году Россия закупила около 10,5% всего произведенного в мире оптоволокна. В предыдущие годы её доля в китайском экспорте не превышала 1%. В абсолютных показателях потребление достигло почти 60 миллионов километров.

Рост спроса связан сразу с несколькими факторами, пишут "Ведомости". В 2025 году Россия и Украина начали активно использовать оптоволокно в FPV-дронах – такие беспилотники сложнее обнаружить и невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, новым крупным потребителем стали дата-центры, развиваемые под задачи искусственного интеллекта.

Китай обеспечивает более 60% мирового производства оптоволокна, и российские заказчики закупают его по ценам китайского рынка. На фоне резкого роста спроса стоимость продукции заметно увеличилась: если в начале 2025 года оптоволокно, используемое в сетях связи, стоило около 16 юаней за километр, то к январю 2026 года цена выросла до 40 юаней за километр.