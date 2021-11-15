"Ведомости": законопроекты о QR-кодах могут принять до декабря

Законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции в общественных местах и на транспорте могут быть одобрены Госдумой до декабря. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в нижней палате парламента.

По словам собеседника газеты в "Единой России", первое чтение законопроектов, которые были внесены в Госдуму правительством 12 ноября, состоится на этой неделе. Другой источник издания называет конкретную дату — 18 ноября. В понедельник законопроекты должен рассмотреть Совет Госдумы.

Согласно тексту первого законопроекта, с 1 февраля 2022 года россияне смогут посещать массовые мероприятия, заведения общественного питания, объекты розничной торговли и культурные учреждения только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом COVID-19. ПЦР-тест будет приниматься только у тех, кто имеет медицинский отвод от вакцинации. В случае принятия закон будет действовать до 1 июня 2022 года. Второй законопроект предлагает использовать QR-коды о вакцинации или перенесённой инфекции для междугородних и международных поездок в поездах и самолетах.

В настоящее время власти всех 85 российских регионов объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Однако их список местные власти определяют самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В правительстве называют законопроекты экстренной мерой на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова, представляя документы, отметила, что Россия при необходимом показателе в 80 процентов коллективного иммунитета только приблизилась к 50 процентам. Среди лидеров по этому показателю – Москва и Санкт-Петербург.



Согласно данным проведенного в октябре серологического исследования, антитела к коронавирусу есть у 83 процентов взрослых жителей Петербурга. Ученые Европейского университета, лаборатории Genetico и НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России обнаружили антитела у 99 процентов участников исследования, привитых "Спутником V" и у 96 процентов, получивших "Спутник Лайт". Доля людей с антителами, которые привились "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной", составила 76 и 57 процентов – соответственно. Среди невакцинированных участников исследования COVID-19 переболели 78 процентов.

В России (включая аннексированный Крым) за сутки выявлено 38 420 новых случаев COVID-19, умерли 1211 заболевших. Более 1200 смертей за сутки фиксируется уже седьмой день подряд. Максимальная суточная смертность с начала пандемии в России была зафиксирована 10 ноября, когда оперативный штаб сообщил о 1239 умерших.