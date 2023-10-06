Ведомство ООН по правам человека изучит обстоятельства удара по Грозе

Верховный представитель ООН по правам человека направил миссию по сбору данных для исследования обстоятельств ракетного удара по кафе и магазину в селе Гроза Харьковской области Украины 5 октября, в результате которого погибли, по последним данным, 52 человека.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее резко осудил атаку, заявив, что удары по гражданским объектам запрещены международным правом.

В ведомстве Верховного представителя отметили, что обстоятельства удара указывают на то, что его нанесли российские военные, однако это ещё не подтверждено "с абсолютной уверенностью". Миссия ООН намерена опросить свидетелей удара.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям. При этом они прямо не опроверг, что удар по Грозе нанесли российские военные. Минобороны России не комментировало удар.

Число жертв в Грозе - одно из самых больших за всё время войны в Украине жертв конкретного удара. По сообщениям, в кафе, попавшем под ракетный обстрел, проходили поминки по погибшему на фронте украинскому военнослужащему.

Гроза находится в Купянском районе примерно в 20 километрах от линии фронта. Довоенное население села - около 350 человек.

Ряд западных стран резко осудил удар по магазину и кафе, назвав гибель людей ужасным событием. Звучат и определения случившегося как военного преступления - так его характеризует в частности Amnesty International. Пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер отметила, что случившееся стало ещё одним свидетельством необходимости для США продолжать поддержку Украины перед лицом российской агрессии.