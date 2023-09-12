Блогерка, пишущая об исламе, получила 3 года из‑за постов о войне

Суд в Казани приговорил блогерку Парвинахан Абузарову к трём годам колонии общего режима по делу о призывах к деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Приговор вынесли 11 сентября. По версии следствия, она публиковала в социальных сетях призывы к дезертирству российских солдат, участвующих в войне в Украине.

В феврале дома у Абузаровой прошёл обыск. Сотрудники ФСБ ворвались к ней в квартиру в семь утра под предлогом того, что она "затопила соседей". После этого ей вручили постановление о возбуждении дела и отпустили под подписку о невыезде.

В конце марта Абузарову задержали и отправили под домашний арест. ФСБ утверждала, что она нарушила меру пресечения: не явилась на допрос к следователю и скрылась.

"ОВД-Инфо" отмечает, что неизвестно, за какой именно пост преследуют Абузарову. "Тем не менее то, что преследование началось из-за "призывов к дезертирству", позволяет сказать о том, что оно связано с её антивоенной позицией, говорится в сообщении.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Парвинахан Абузарову политзаключённой.

30-летняя Парвинахан Абузарова из Казани— популярная Instagram-блогерка и дизайнер мусульманской одежды для женщин. Она ведёт блог об исламе. В соцсетях она выкладывает свои фотографии, сопровождая их цитатами о религии и рассказами о быте мусульман.

Вскоре после вооруженного вторжения на территорию Украины российские власти ужесточили законодательство. В России заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных акций по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении "фейков" о ней, в том числе в соцсетях. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

В стране фактически введена военная цензура, запрещающая СМИ освещать войну не с государственных позиций.