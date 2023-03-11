Ведущий программы Match of the Day на телеканале Би-би-си и бывший футболист сборной Англии Гари Линекер временно отстранён от эфиров после публикации политических высказываний в твиттере.

В знак поддержки остальные ведущие программы и эксперты заявили, что не будут участвовать в программе. Сначала об этом сообщил Иан Райт. Его поддержали другие бывшие футболисты и комментаторы.

Би-би-си приняла решение, что субботняя программа пройдёт без ведущих или экспертов. Телеканал заявил, что понимает позицию экспертов.

Линекера отстранили от работы после того, как он раскритиковал предложение министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман запретить людям, нелегально прибывающим в Великобританию, когда-либо просить убежище. Телеведущий назвал инициативу невероятно жестокой, мало чем отличающейся от политики Германии в 1930-е годы.

Браверман в ответ заявила, что Линекер уменьшает трагедию Холокоста.

Линекер ведёт Match of the Day с 1999 года. Телеканал заявил, что ведущий будет отстранён от эфира до тех пор, пока не появится согласованная позиция относительно использования им соцсетей. В Би-би-си отметили, что у Линекера может быть своя точка зрения по важным для него политическим вопросам. Вместе с тем ведущего ранее предупреждали о необходимости дистанцироваться от политических споров.