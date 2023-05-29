Ведущей "Популярной политики" запретили въезд в Турцию

Ведущую ютьюб-канала "Популярная политика" Ирину Аллеман не пустили в Турцию. Власти страны закрыли ей въезд в страну на пять лет из-за "угрозы нацбезопасности". Об этом сообщила сама Аллеман в своём телеграм-канале.

В прошлую пятницу Минюст России внёс Аллеман в реестр так называемых иностранных агентов.

Ведущая прилетела в Стамбул накануне. В этот день в Турции проходил второй тур президентских выборов. Аллеман ранее была автором репортажа о первом туре.

На паспортном контроле, по её словам, ей назначили дополнительную проверку, после чего сообщили об отказе во въезде и депортации по причине угрозы национальной безопасности. В чём заключалась угроза, Аллеман не пояснили. Её отправили рейсом в Словению - из этой страны она прилетела в Стамбул.

По словам Аллеман, в документах о запрете на въезд стоит дата 25 мая. Сама она связывает его с её репортажем о выборах, многие участники которого выражали поддержку турецкой оппозиции, или с её включением в реестр "иноагентов" в России (как это включение может быть связано с решением властей Турции - она не поясняет). Комментариев турецких властей нет.

Ранее власти Грузии неоднократно отказывали во въезде российским оппозиционерам, активистам и журналистам. В Турции о подобных случаях в последнее время не сообщалось.

Победу на выборах в Турции, по официальным данным, одержал действующий президент Реджеп Эрдоган.

"Популярная политика" - канал, запущенный соратниками Алексея Навального, его контент посвящён главным образом войне в Украине и протестам в России.