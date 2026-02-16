Головинский районный суд Москвы заочно приговорил ведущую "Дождя" Екатерину Котрикадзе к восьми годам колонии общего режима по делу о так называемых фейках о российской армии. Гособвинение просило для Котрикадзе девять лет колонии.

Поводом для дела стали посты телеведущей в телеграм-канале от 4 апреля 2022 года, в которых она писала об убийствах мирных жителей Бучи и призывала собирать доказательства российских военных преступлений. Кроме того, по данным "Медиазоны", Котрикадзе преследуют за слова о жертвах ракетного удара по Одессе, среди которых была трёхмесячная девочка и её мать, а также за пост с цитатой директора Human Rights Watch Кеннета Рота, озвученной в эфире "Дождя".

Аналогичные уголовные дела возбуждены против главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко и ведущей Валерии Ратниковой. Котрикадзе, Дзядко и Ратникова были заочно арестованы, объявлены в розыск и внесены в список террористов и экстремистов.

В октябре 2025 года суд в Москве заочно приговорил журналистку "Дождя" Анну Монгайт к пяти годам колонии общего режима по делу о военных фейках, журналиста Дениса Катаева – к году и четырём месяцам колонии заочно по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента". Журналистку телеканала Валерию Кичигину будут судить по первому известному в России делу о военных фейках в связи с войной в Грузии.