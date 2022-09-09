Смерть королевы Елизаветы II огорчила не только ее подданных, но и многих русскоязычных блогеров.

Наталья Шавшукова

Даже не верится, что она ушла. Казалось, будет вечной. Царствие теперь небесное.

Вадим Лукашевич

Не моя королева, не моя страна – а все равно очень грустно на душе... Как бывает всегда, когда уходит не близкий, но очень хороший человек...

И забирает с собой целую эпоху, в которой ты, собственно, и прожил всю свою сознательную жизнь...

Иван Курилла

Михаил Горбачев, теперь королева Елизавета II.

На фоне первой войны в Европе за последние 80 лет.

Мир, каким мы его знали, больше не существует.

Илья Жегулев

В год вхождения Королевы Елизаветы на престол родился Владимир Путин. Пытаюсь это осознать – не получается.

Андрей Зубов

Череда премьер-министров, смена лейбористских и консервативных кабинетов, Суэцкий и Фолклендский кризисы, распад СССР, война на Балканах и нынешняя катастрофа на востоке Европы – трагическое послевкусие большевизма – всё прошло перед ее глазами, в её бесконечное, казалось бы царствование. Она не добивалась власти обманами, насилием и демагогией, не правила, используя принуждение и ложь. Её царствование было вовсе без власти, но с великим для Британии и всего мира смыслом. Потому что преемство и чувство стабильности – важнейшие основания общественной жизни, и современная парламентская монархия – одно из самых надежных средств для их осуществления.

Её царствование продолжалось семь десятилетий, но вот и оно закончилось, как завершается всё, начавшееся во времени. Британия стала совсем иной, безмерно отличной от той страны победительницы нацизма и японского милитаризма, какой сделал её Черчилль в годы правления Георга VI, её отца. Британия стала иной, а преемство власти и традиции сохранилось.

Валерий Шубинский

Покойная Елизавета II, между прочим, по прямой линии проиcходит от Альфреда Великого (871-899), первого английского короля. Все британские династии связаны если не по мужской, то по женской линии, даже норманны породнились с уэссекцами. 1200 лет династической непрерывности – при грандиозных культурно-политических пертурбациях, включая двукратную смену государственного языка. В этом Англия.

Евгений Понасенков

Ушла эпоха, помнящая и олицетворяющая великую европейскую и мировую, нашу общую Англию. Королева создала выдающийся образ Королевы: в этом ее заслуга и счастье. Елизавета II с честью, достоинством и улыбкой играла важнейшую в мире роль. Это большой труд. Она прошла век насквозь, ей выпала радость общаться с гениальными учеными, художниками, артистами. Она встречала и провожала целые времена. Безупречный вкус дополняет ее характер. В умах всех приличных людей она навсегда останется Королевой, она всегда с нами.

Александр Гаврилов

Упокой, Господи. И как монарх сложной судьбы, и как глава англиканской церкви, и как матриарх непростого семейства, и как принцесса-автомеханик Елизавета Георгиевна всегда вызывала искреннее уважение и живую симпатию.

Сергей Гандлевский

Мне давно нравится эта трогательная сплетня – анекдот в старинном смысле слова.

Елизавета II родилась в апреле, но посольства мира отмечали ее день рождения в июне: наверняка причина существует, но мне она неизвестна. Посольство каждой страны, чествующей в этот условный день королеву, составляло список гостей, исходя из каких-то своих соображений. На одно из таких торжеств в 1990-е годы был приглашен доблестный генерал Лев Рохлин (он, например, отказался от присвоенного ему звания Героя России за успешное взятие Грозного с минимальными потерями, заявив: «В гражданской войне полководцы не могут снискать славу. Война в Чечне – не слава России, а её беда»).

И отважный боевой генерал пришел в назначенный день в посольство Великобритании… с цветами и тортом!

Борис Акунин

Какая большая, какая полная исторических событий жизнь. Как мало похож мир, в котором росла маленькая принцесса, на тот мир, который покинула старая королева.

Личное для нее всегда было на втором месте

Англичане очень ее любили, и есть за что.

Я совсем не монархист, но всегда относился к Елизавете с восхищением. Потому что вся ее жизнь была служением, исполнением долга. Личное для нее всегда было на втором месте.

Посмотрите на ее последний официальный снимок, за два дня до смерти.

Слабая, тяжело больная (рука вся черная от уколов), Елизавета поднялась с постели и сделала то, что должна была сделать. Если монархи зачем-то нужны, то только такие.

Добрая память.

Константин Эггерт

Её Величество была образцовым конституционным монархом: тактичная, вдумчивая, верная долгу и чувству чести, безукоризненная в семейной жизни. Свою веру в Бога она не афишировала, но она была очевидна. Какая прекрасная жизнь! Всем бы нам такую прожить.

Наталья Геворкян

70 лет служения. Эта корона никогда не была легкой. Грустно очень.

Остап Кармоди

Елизавета II была, наверное, единственным государственным деятелем на моей памяти, которую любили все или почти все.

Я сейчас пытаюсь вспомнить, за что, и не могу ничего вспомнить. Никаких заметных поступков или высказываний, по крайней мере за последние несколько десятилетий.

И тем не менее у меня нет сомнений в том, что эта любовь была заслуженной.

Вероятно, её любили именно за то, что она умела в нужный момент промолчать и ничего не сделать. Те, кто обладает этой редчайшей способностью, не говорят и не делают глупостей.

Идеальный правитель – монарх-даос, который спокойно молчит и сохраняет достоинство

Это и есть идеальный правитель: монарх-даос, который спокойно молчит и сохраняет достоинство. Больше ничего от правителя и не надо, с остальным мы справимся сами.

В момент её смерти над Букингемским дворцом появилась двойная радуга – как и положено, когда умирают даосы.

Карина Кокрелл-Фере

ХОТЯ БЫ ОДНА БЕЗУСЛОВНОСТЬ

Вчера позвонили дочка с внучкой из Саутгэмптона. Плакали. В слезах сейчас даже суровые лондонские таксисты. Первое утро без Елизаветы II – "скала, на которой держался дух нации" и все, что нам дорого, – как сказала о ней вчера Лиз Трасс, которую Королева УСПЕЛА назначить и благословить на должность. Ее Величество выполнила долг до конца. Только бог знает, чего стоило ей улыбаться при этом во вторник..."Нужна монархия– не нужна монархия?" Нужна– для эмоционального объединения– чтобы, забыв о политических раздорах, вместе о чем-то порадоваться и заплакать – о чем-то одном, вместе, хоть иногда. Людям все же необходима хотя бы одна общая безусловность, особенно сейчас.

Николай Подосокорский

Лично у меня Елизавета II вызывала большую симпатию. Она производила удивительное ощущение незыблемой опоры, символизировала некоторую устойчивость хрупкого мира, хотя никакой реальной политической власти у нее, конечно, не было, да и громких публичных заявлений она практически не делала. И вот сейчас эта опора рухнула – как раз в тот момент, когда мир вновь погружается в хаос. Хочется верить, что и это ненадолго.

Опора рухнула – как раз в тот момент, когда мир вновь погружается в хаос

Сама королева как-то сказала: "Ненавидеть и разрушать всегда было легко. Строить и лелеять значительно труднее. Мы не можем положить конец войнам или остановить несправедливость, но эффект от тысяч сложенных воедино маленьких добрых дел может быть сильнее, чем мы можем себе это представить".

Это абсолютная правда!

Покойтесь с миром, Ваше Величество!

Иван Яковина

Мне кажется, что весь мир немного осиротел. Она была королевой планеты, сверх-королевой, вечным человеком, которого знали все.

Может показаться странным, но мне от ее ухода не только грустно, но и ТРЕВОЖНО.

Что же дальше будет?

Некоторые комментаторы иронизируют по поводу засилья траурных постов.

Таня Сазанская

Насчитай 100 статусов про королеву и загадай желание.

Сергей Барбараш

Хорошо, что старушка не в москве умерла, а то, судя по волне народной скорби, опять задавили бы кого-нибудь, как в пятьдесят третьем.

Илья Аронович Забежинский

Те же дамы, которые ровно 25 лет назад, будучи все еще почти юными, оплакивали романтический образ погибшей Принцессы Дианы и ругали Королеву за ее чопорность и бесчувственную холодность, за то, что "она как и все свекрови за этого своего малохольного сыночка", теперь сами стали и свекровями и даже бабушками, подносят белые платочки к глазам, поминая ушедшую Королеву, и этими же слегка влажными платочками тихо машут ей вслед.

Прокремлевские блогеры и пропагандисты возмущены тем, что россияне горюют по британской королеве больше, чем по потерям российской армии.

Захар Прилепин

У нас, пишут, в прямом эфире будут показывать церемонию похорон Елизаветы сразу на трёх каналах.

А поставьте просто одну камеру посреди Изюма. Там бойцы будут подходить иногда, под звуковое сопровождение, и передавать приветы. И местные жители.

И говорить что они думают за жизнь и за Елизавету.

И просмотры будут хорошие. И толку будет больше.

Евгений Примаков

Удивительно – на фоне того, что происходит в Балаклее и вокруг, люди вообще пишут про старую женщину где-то в Британии и следят, как её родственники куда едут.

Сергей Марков

Конечно, мы выражаем наши соболезнования народу Британии в связи с кончиной главы государства Елизаветы.

Но при этом лично я добавляю, – британцы, убирайтесь вон из русской Украины. Британцы, прекратите участвовать в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые проводит репрессивный антидемократический киевский режим. Британцы, вон из Украины! Иначе божья кара рано или поздно настанет вас.

"Турбопатриоты" наверняка догадываются, что по ним самим и их начальству никто лишней слезы не проронит, пишут другие комментаторы.

Аббас Галлямов

Тот мощный всплеск эмоций, который продемонстрировало вчера российское общественное мнение по поводу смерти королевы Британии (человека, имевшего, мягко говоря, самое отдалённое отношение к жизням россиян), говорит о том, насколько наш народ истосковался по нормальному спокойному политическому лидерству.

Дмитрий Колезев

Владимир Путин не поедет на похороны Елизаветы II, поспешил заявить Дмитрий Песков.

Спешу заявить, что я тоже не поеду.

Кто ж тебя позовет, усмехнувшись, спросите вы.

А кто позовет Путина?

Игорь Эйдман

Она и он

Ей власть была дана по рождению, но она даже не пыталась как-то влиять на выбор граждан. А он, выходец из питерского дна, уничтожил демократию и стал абсолютным диктатором.

Добрая королева умерла. А царь-Ирод ещё нет. Несправедливо, но временно.

Её оплакивают миллионы. Только редкие туристы будут плевать на его могилу

Скоро эта сказка закончится. Ироду недолго уже осталась. Он, как было с самого начала понятно, проигрывает войну с Украиной, цивилизованным миром и здравым смыслом.

А дальше его ждёт позорная смерть, как у Муссолини, Гитлера, Чаушеску, Хуссейна, Милошевича, Каддафи и других коллег по цеху диктаторов-душегубов.

Её оплакивают миллионы. Только редкие туристы будут плевать на его могилу, если она, вообще, сохранится.

Андрей Десницкий

Величество скончалось.

Ничтожества живы.

Ольга Романова

Дорогая Елизавета Георгиевна. Вы сможете. Заберите с собой ещё одного, пожалуйста.

Сергей Кузнецов

Внезапно понял, что песня Sex Pistols "God Save the Queen" (она же No Future) написана ровно про эту британскую королеву. Можно даже сказать, что она так долго жила, потому что панк-молитва дошла до ушей Господа (насчет их будущего, тоже все оказалось верно).

Вы поняли к чему это я? Пусть и панк-молебен сработает!

Альфред Кох

Когда началась Вторая Мировая Война, ей было 13 лет, а ее сестре Марго – девять. Их предполагалось эвакуировать в Канаду. Но они остались вместе со своими родителями в Англии. Как только будущей королеве исполнилось 18 лет она добровольно пошла в армию, в Женский Вспомогательный Корпус и до конца войны прослужила водителем санитарной машины.

Теперь она умерла. Но за два дня до смерти она назначила нового премьер-министра – Лиз Трасс. Она до конца выполнила свой долг перед своим народом. Ее жизнь началась в борьбе с тиранией, и она закончилась в тот момент, когда ее страна помогает другому народу бороться с тиранией.

И самым лучшим салютом в честь умершего ветерана Второй Мировой Войны, лейтенанта Елизабет Виндзор, является наступление ВСУ под Харьковом и Херсоном.

Александр Баунов

Пропагандистов и пожирателей войны очевидно раздражает, что русский народ, самый простой интересуется смертью английской королевы, даже грустит. И даже как бы знает ее больше по имени и в лицо, чем разных придуманных для него героев. Бабушку с флагом не знает, как звать, а королеву или там Диану знает. Ведь это нарушает их картину, где русский человек должен ненавидеть чужое, и прежде всего вражескую королеву, а интересоваться ими, и грустить о тех, на кого они укажут. И вдруг королева, кто позволил.

Они рядом с настоящими хранителями традиции как дикарь, вчера надевший не то что смокинг, а штаны

И еще королева раздражает их, самозваных носителей и распространителей традиционных ценностей – тем, что напоминает, как выглядит, звучит, говорит традиция и ее ценности, и чем они отличаются от дворовых. Ну и что они, рядом с настоящими хранителями традиции как дикарь, вчера надевший не то что смокинг, а прямо таки штаны.

И даже Карл в Британии будет, при всей нелюбви к этому имени, третий. А у нас все сплошь первые и с большой вероятностью последние. Потому что здешние сами растоптали своих первых и вторых, и продолжают, и самих их, поддержавших эту главную русскую традицию, топтать всех, чтоб самому хорошо, самих так же и растопчут.

Многие блогеры запутались в именах нового британского монарха: то, что в роли короля он будет по-русски именоваться Карлом, хотя при этом его имя – Чарльз – не изменится, сбило комментаторов с толку.

Мария Филимор-Слоним

Перестановки в королевском семействе.

Принц Чарльз становится королем Карлом III, его супруга – Камилла, королева-консорт, а его сын Уильям и Кэйт, герцог и герцогиня Кембриджские – герцогом и герцогиней Кембриджские и Корнуэлльские.

Прикладная социопатия

И всё-таки какого рожна король Чарльз III сделался у нас Карлом? Почему тогда старик Джо после избрания не становится президентом Иосифом Байденом?

Олег Козырев

В интернете очередная лингвистическая битва.

Внезапно выяснилось, что у Клары кораллы, возможно, украл не Карл, а Чарльз.

Павел Каныгин

Традиции империи.

Ведь почему вдруг человек, бывший 73 года Чарльзом, вдруг в русском языке стал Карлом? Карл?!

Бедный Чарльз, «который теперь будет именоваться Карл», как сообщают нам российские СМИ. При этом собственно, почему он вдруг будет им именоваться, что за традиция такая, ни одно это СМИ не объясняет. Оттого складывается впечатление, что дождавшись смерти матери, Чарльз вдруг решил сменить имя. Идём в западные источники и видим, что Чарльз как был, так им и остаётся. И только в русском языке он, сам того не зная, «начинает именоваться» Карлом.

Это я к чему. Это все не про Карла. Это про «политические традиции» русского языка, которые хочется подвергнуть ревизии вместе с в/на. А не навязывать и продавать как само собой разумеющееся.

Александр Гаврилов

Товарищи, а кто мне расскажет, как сформировалась российская геральдическая традиция, в которой у нас и Шарлемань Карл, и бывш. принц Чарльз Карл, и Каролус V тоже Карл? Я не критикую, я просто не знаю и мне интересно

В одной небольшой соцсети для социофобов видел блестящее предложение именовать нового короля Чарль 3.

Имперские амбиции русского языка здесь ни при чем: та же традиция существует и в других славянских языках, в том числе чешском, польском и украинском, и сохранилась она с тех пор, как имена монархов писались исключительно на латыни.

Николай Усков

Поразительно, до какой степени даже просвещенные вроде люди не знакомы с русской языковой традицией. Чарльз в русском языке остается Чарльзом, пока он принц. Став королем, он именуется Карлом. И это не из немецкого, а из латыни, которая являлась главным языком международного протокола еще в 17 веке, когда Россия начала превращаться в европейскую страну. Латинские транскрипции монарших имен сохранялись и позднее, хотя латинские окончания мужского рода – при Петрусе говорили бы Каролус – постепенно отпали. Россия давно претендовала на наследие Рима (абсолютно безосновательно), но в этом действительно остается его наследницей. И, да, если бы мы следовали немецкой традиции, то говорили бы не Людовик (как в латыни), а Людвиг.

Выбор тронного имени оказался неочевидным: предполагалось, что Чарльз, вероятнее всего, будет править под именем Георг. Имя "Карл" многие считают несчастливым: Карла I казнили, правление Карла II было не слишком благополучным.

Федор Крашенинников

С учетом судьбы первых двух Карлов, выбор тронного имени так себе.

Евгений Неймер

Чарльз, первые два Карла были не лучшими королями. Remember.

Ксения Лученко

Хотела написать, что вот и монархия закончилась. А потом посмотрела на Чарльза, вспомнила всю его судьбу и подумала: а ведь он ещё может нас удивить. В отличие от великой Елизаветы, которая стала королевой совсем юной и стойко держалась все эти годы, он много страдал, много ошибался, попадал в нелепые и трагические ситуации, оказывался слабым, собирался и совершал настоящие поступки – в общем, наш человек. Есть надежда, что такой сейчас и нужен. Хрупкий король. God save the King!

Российские традиционалисты надеются, что новый король будет на их стороне, а украинские публицисты вспоминают, что в бытность свою принцем Чарльз танцевал гопак.

Илья Аронович Забежинский

А король-то Карл-то Третий имеет русскую прабабку, у него одна восьмая русской крови. Не так и мало. Многие страны за прабабку гражданство дают. Мог бы претендовать на наше, на российское. Папаша его, кстати, принц Филипп, был воспитан в православии. И не просто русского происхождения, а прямой потомок императора Николая Первого. Романов по женской линии. Не зря наши монархисты его младшего сына принца Гарри на российский престол прочили.

Наш человек, можно сказать. Агент влияния.

Александр Невзоров

Ну, Карл так Карл. Хоть Черт Лысый. Лишь бы не мешал Лиз Трасс и Англии заколачивать осиновый кол в сердце кремлевского вурдалака.