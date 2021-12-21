"Великий политический деятель". Министр Мантуров похвалил Сталина

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров похвалил Иосифа Сталина за вклад в развитие отрасли при СССР. Во время правительственного часа в Госдуме министр назвал советского диктатора "великим политическим и государственным деятелем".

"В период его правления было много сделано для развития промышленности”, – добавил министр. Такое заявление чиновник сделал в 142-ю годовщину со дня рождения Сталина.

О дате напомнил депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев, который в свою очередь также заявил, что во время правления Сталина страна была "самой развитой индустриальной державой в мире, которая производила не только калоши".

"Сегодня в России доля импортных непродовольственных товаров в рознице составляет 75 процентов, продовольственных – 36 процентов. Доля импорта растет. 44 тысячи [российских] предприятий зарегистрированы за рубежом, платят налоги по месту регистрации. 60 процентов крупных предприятий принадлежит иностранцам, 92 процента торговли – иностранным сетям", – заявил депутат.

Мантуров не согласился с приведёнными цифрами. Он огласил статистику, которой пользуется Министерство промышленности и торговли: в этом году доля иностранной продовольственной продукции составляла 24 процента, промышленной продукции – 40 процентов.

О зарегистрированных за рубежом компаниях министр сказал, что это не запрещено и что у министерства нет претензий.

Сегодня про Сталина вспомнил и глава парламента аннексированного Крыма Владимир Константинов. Он назвал диктатора "величайшим политиком, умевшим с позиции превосходства вести диалог с Западом".

"Ради [приближения коммунизма], светлого будущего, он готов был жертвовать целыми поколениями своих современников. Сейчас его помнят как государственника, обеспечившего стремительное нарастание мощи страны", – заявил Константинов.

Иосиф Сталин руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. По оценкам "Мемориала" (включён в реестр иностранных агентов), в результате сталинских репрессий погибли или непосредственно пострадали не менее 12,5 миллионов жителей страны.