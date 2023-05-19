Великобритания объявила о новых санкциях против России

Великобритания объявила о новых санкциях в отношении России, которые направлены против передовых военных технологий и "оставшихся источников доходов" Москвы. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Санкции введены в отношении 86 российских граждан и юридических лиц. Среди них компании, связанные с кражей украинского зерна, участвующие в поставках российских энергоносителей и разработке военных технологий, а также банки.
Ограничительные меры введены против 24 россиян и компаний, связанных с транспортными услугами. В список включены Pawell Shipping Co и Государственная зерновая корпорация, которых британские власти обвиняют в "систематическом хищении украинского зерна". Под санкции попали и шесть российских судоходных компаний, которые связаны "Совкомфлотом".
В санкционные списки Лондона включены 9 организаций, связанных с "Росатомом", которые производят передовые материалы и технологии, в том числе лазеры, и напрямую финансируются государством. Также санкции расширены в отношении энергетического, металлургического, оборонного и финансового секторов. В частности санкции ведены в отношении "Дома.РФ", Металлургического инвестиционного банка, Росбанка и Тинькофф-банка.
Под санкции также попали бизнесмен, основатель и председатель совета директоров "Русской медной компании" Игорь Алтушкин и восемь других металлургических компаний. Лондон также запретил импорт российского алюминия, никели и меди. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новых запретах на импорт российских алмазов
В британском правительстве заявили, что активы России останутся замороженными до тех пор, пока Москва не согласится заплатить за ущерб, нанесенный ею Украине.
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