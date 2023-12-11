Великобритания официально передаст Украине два минных тральщика

Великобритания в понедельник 11 декабря официально передаст Украине два минных тральщика - церемония пройдёт в ходе визита в Лондон министра обороны Норвегии, во время которого будет объявлено о создании коалиции для помощи Украине на море.

О намерении передать Украине тральщики, ранее входившие в состав британского флота под названиями "Гримсби" и "Шорхэм", Лондон заявил ещё в 2021 году, до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. В прошлом году они, всё ещё находясь в порту Глазго, были переименованы в "Чернигов" и "Черкассы" (украинские корабли Черноморского флота с такими названиями были захвачены Россией во время операции по аннексии Крыма в 2014 году). На них проходили обучение украинские моряки.

Какговорится в сообщении британского правительства, задачей новой коалиции является поставка Киеву "кораблей и транспортных средств для усиления возможностей Украины действовать на море". В особенности подчёркивается важность сохранения морских торговых путей, связывающих черноморские порты Украины с миром. "Укрепление морского потенциала ВСУ, в частности противодействие угрозе со стороны российских морских мин, поможет восстановить морской экспорт Украины", - говорится на сайте правительства Великобритании.

Какие страны, кроме Британии и Норвегии, присоединятся к коалиции, не сообщается. Также, как отмечает The Guardian, министр обороны Великобритании - на фоне неясности с финансированием помощи Украине со стороны США - сегодня вряд ли объявит о британских планах оказания Киеву военной помощи на 2024 год.