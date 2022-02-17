Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Великобритания отменила программу выдачи "золотых виз"

Глава МВД Великобритании Прити Пател 

Великобритания отказалась от программы выдачи "золотых виз", благодаря которой богатые иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на ввозимые капиталы. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел Прити Пател.

"У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой", – сказала Пател, добавив, что хочет "остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги". Министр также подчеркнула, что отмена "золотых виз" – это только "начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами".

Ранее о планах отказаться от программы выдачи "золотых виз" сообщили Financial Times и The Times. Издания предполагали, что это произойдёт в течение ближайших недель, а в качестве основного мотива отмены называли "исключение возможности проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным" на фоне "обострения ситуации вокруг Украины".

При этом в четверг, объявляя решение, глава МВД Пател подчеркнула, что оно касается "всех новых заявителей всех национальностей".

По данным Financial Times, в 2021 году британское правительство выдало 798 "золотых виз", 82 из них – россиянам.

  • Программу "золотых виз" Великобритания запустила в 2008 году. В обмен на вложения от двух миллионов фунтов стерлингов иностранцы получали возможность жить в стране, а позже – подать на гражданство и получить паспорт. В 2015 году Великобритания ужесточила проверки соискателей виз, чтобы не допустить оборота незаконных средств: от заявителей потребовали провести аудит своих финансовых и деловых интересов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG