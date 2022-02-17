Великобритания отменила программу выдачи "золотых виз"

Великобритания отказалась от программы выдачи "золотых виз", благодаря которой богатые иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на ввозимые капиталы. Об этом в четверг объявила министр внутренних дел Прити Пател.

"У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой", – сказала Пател, добавив, что хочет "остановить коррумпированную элиту, которая угрожает национальной безопасности и распространяет грязные деньги". Министр также подчеркнула, что отмена "золотых виз" – это только "начало новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами".

Ранее о планах отказаться от программы выдачи "золотых виз" сообщили Financial Times и The Times. Издания предполагали, что это произойдёт в течение ближайших недель, а в качестве основного мотива отмены называли "исключение возможности проникновения в страну денег и активов, связанных с президентом России Владимиром Путиным" на фоне "обострения ситуации вокруг Украины".

При этом в четверг, объявляя решение, глава МВД Пател подчеркнула, что оно касается "всех новых заявителей всех национальностей".

По данным Financial Times, в 2021 году британское правительство выдало 798 "золотых виз", 82 из них – россиянам.

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