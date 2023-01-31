Великобритания планирует передать деньги Абрамовича в помощь Украине

Правительство Великобритании планирует передать 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, полученных российским миллиардером Романом Абрамовичем от продажи лондонского футбольного клуба "Челси", в фонд помощи жертвам войны в Украине, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. По данным издания, власти ждут одобрения Евросоюза, поскольку Абрамович находится под санкциями ЕС. Окончательное решение вопроса может занять несколько недель.

СМИ отмечает, что идея создания фонда, в который планируется отправить деньги, принадлежала самому Абрамовичу. Она возникла, когда миллиардер в начале марта прошлого года столкнулся с санкциями из-за войны в Украине.

Сделка по продаже "Челси" была анонсирована в начале прошлого года и завершена в конце мая. Клуб был продан за 4,25 млрд фунтов стерлингов консорциуму под руководством американского инвестора Тодда Боли. Средства от продажи были положены на специальный банковский счет, где они были заморожены.

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