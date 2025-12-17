Великобритания выдала лицензию, которая позволяет перевести на гуманитарные нужны Украины 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около трех миллиардов долларов), вырученных бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси".

Согласно условиям лицензии, средства должны быть направлены на гуманитарные цели в Украине, а любая будущая прибыль может быть потрачена на помощь жертвам конфликтов по всему миру. МИД Великобритании также заявил, что если Абрамович не переведет средства, правительство страны готово обратиться в суд.

"С сегодняшней лицензией больше нет игры на время. Роман Абрамович должен выполнить обязательство, данное при продаже "Челси", и перечислить £2,5 млрд на гуманитарные цели для Украины. Если он не сделает этого добровольно, правительство готово добиться исполнения через суд, чтобы каждая копейка дошла до тех, чьи жизни разрушены незаконной войной Путина", – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Передача средств в фонд помощи Украине была одним из условий завершения сделки по продаже лондонского клуба. Сделка была закрыта в мае 2022 года, но деньги до сих пор не были переведены. На данный момент они остаются на замороженном счете одной из компаний Абрамовича.

Как ранее писал Daily Mail, Абрамович отказывается подписать соглашение о перечислении средств, настаивая на том, чтобы часть денег была направлена также пострадавшим от войны россиянам.