Великобритания расширила санкции и запретила ввоз в РФ фунтов

Великобритания расширила санкции против России. Среди новых ограничений – запрет на ввоз в страну наличных фунтов стерлингов, а также запрет на техническую помощь, финансовые услуги и услуги брокеров, связанные с экспортом в Россию товаров из "чёрного списка".

В списке новых мер, озаглавленном "уведомление экспортёрам", указывается, что запрещён экспорт в Россию следующей продукции:

товары и технологии для осуществления внутренних репрессий;

компоненты и технологии для производства химического и биологического оружия;

морские грузоперевозки и морские технологии;

технологии и оборудование для нефтепереработки;

дополнительные технологии и компоненты для ключевых экономических отраслей в РФ.

Отдельно упоминается о запрете на экспорт в Россию авиационного топлива, а также импорт из России железа и стали.

США и ЕС запретили поставлять в Россию свою наличную валюту ещё в марте. В том числе в связи с этим Банк России принял ряд мер по ограничению вывоза из страны наличной валюты и её снятия со счетов.