Великобритания расширила санкции и запретила ввоз в РФ фунтов

Великобритания расширила санкции против России. Среди новых ограничений – запрет на ввоз в страну наличных фунтов стерлингов, а также запрет на техническую помощь, финансовые услуги и услуги брокеров, связанные с экспортом в Россию товаров из "чёрного списка".
В списке новых мер, озаглавленном "уведомление экспортёрам", указывается, что запрещён экспорт в Россию следующей продукции:
- товары и технологии для осуществления внутренних репрессий;
- компоненты и технологии для производства химического и биологического оружия;
- морские грузоперевозки и морские технологии;
- технологии и оборудование для нефтепереработки;
- дополнительные технологии и компоненты для ключевых экономических отраслей в РФ.
Отдельно упоминается о запрете на экспорт в Россию авиационного топлива, а также импорт из России железа и стали.
США и ЕС запретили поставлять в Россию свою наличную валюту ещё в марте. В том числе в связи с этим Банк России принял ряд мер по ограничению вывоза из страны наличной валюты и её снятия со счетов.
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