Великобритания расширила санкции против российских банков

Великобритания ввела санкции в отношении шести российских финансовых организаций. В список попали Озон банк, ТелеПорт Банк, Эксимбанк России, Центр-инвест, "Реалист Банк" и "Банк Ставр".

Ограничения введены против судостроительной компании "Северный Инжиниринг", а также компаний "МеталлКомплект", "НИКом", "Промсиз" и "Технолюкс". Кроме того, в список попал Александр Жданов – владелец компании "Силтрон", работающей в химической отрасли.

Санкции также введены в отношении морской логистической компании из Индии Frion Ship Management и шести нефтяных танкеров и газовозов: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund и Zenturo.