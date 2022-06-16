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Великобритания внесла патриарха Кирилла в санкционный список

Великобритания внесла в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви - патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Санкции предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов.

В обосновании решения британских властей сказано, что патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) сделал множество публичных заявлений в поддержку российского вторжения в Украину.

Кроме Кирилла, в список включены ещё 11 граждан Украины и России. Это представители назначенных на оккупированных территориях Украины администраций, сотрудничающих с российскими военными, офицеры российской армии, депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов и уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

В рамках шестого пакета санкций ЕС против России, введённого в конце мая, ряд стран Евросоюза добивались введения санкций против Кирилла, указывая на ряд высказываний патриарха, которые можно интерпретировать как поддержку войны. Венгрия, однако, настояла на том, чтобы патриарха в список не включали.

Помимо прочего, патриарх Кирилл после начала войны отслужил литургию в главном храме Минобороны России, говорил о том, что в Донбассе идёт "метафизическая борьба" и обвинял власти Украины в поощрении церковного раскола. Он также утверждал, что Россия в своей истории никогда ни на кого не нападала.

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