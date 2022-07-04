Великобритания ввела санкции против дочери Александра Дугина

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило в понедельник о внесении в санкционный список шестерых граждан России, а также новостного сайта United World International.

Среди попавших в санкционные списки - Дарья Дугина (Платонова), дочь философа Александра Дугина, идеология которого, как считается, оказывает существенное влияние на политику Кремля. При этом самого Дугина в санкционном списке нет.

Ещё 5 человек, на которых наложены санкции, имеют отношение к деятельности крымского информационного агентства NewsFront. Все они, как утверждается, занимаются дезинформацией в связи с войной в Украине.

В британском санкционном списке теперь 1293 гражданина России - больше, чем граждан какой-либо другой страны.

Также в понедельник было объявлено, что во вторник Лондон расширит санкции против Беларуси, введённые в связи с вторжением в Украину и ролью официального Минска в нём. В частности речь идёт о запрете на ввоз в Беларусь предметов роскоши и ряда высокотехнологичных товаров, а также продуктов нефтепереработки, а также запрете на импорт белорусского железа и стали.