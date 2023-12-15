Великобритания ввела санкции против Новикомбанка

Великобритания внесла в санкционный список Новикомбанк – опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех". Кроме того, были расширены ограничения для других российских банков. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Санкции предполагают блокировку активов. Кроме того, Великобритания ввела запрет на корреспондентские отношения и платежи с ВТБ, Альфа-банком, Газпромбанком, Россельхозбанком, банком "Открытие" и многими другими крупными российскими банками.

Ранее против Новикомбанка ввели ограничения Евросоюз, США, Австралия и Новая Зеландия.

Накануне Управление по осуществлению финансовых санкций британского Минфина отчиталось, что на октябрь этого года в Великобритании было заморожено российских активов на 22,7 миллиардов фунтов стерлингов (28,9 миллиардов долларов). Год назад объем замороженных активов был почти на 5 миллиардов фунтов стерлингов меньше.