Венесуэла закрыла посольство в Норвегии после "нобелевки" Мачадо

Венесуэла объявила о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипломатических миссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Это произошло спустя несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира оппозиционному политику Марии Корине Мачадо.
В заявлении правительства Николаса Мадуро сказано, что решение принято в рамках "стратегического перераспределения ресурсов" и реструктуризации дипломатической службы.
Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что получило уведомление о закрытии посольства – причина такого решения в нем не названа.
В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на мероприятии, посвященном Дню индейского сопротивления, назвал Мачадо "демонической ведьмой", которую "отвергает 90 процентов населения".
10 октября Нобелевский комитет присудил Мачадо премию "за ее неустанную работу в продвижении демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".
- Мачадо – бывший депутат венесуэльского парламента. Она была одной из ключевых фигур массовых протестов в стране в 2014 году. В 2023 году она выиграла первичные выборы и была выдвинута кандидатом в президенты Венесуэлы, однако власти сняли ее с гонки. После этого кандидатом в президенты стал Эдмундо Гонсалес. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам выборов объявил о своей победе, но результаты были оспорены независимыми наблюдателями, в том числе ООН. Европарламент и Госдепартамент США признали избранным президентом Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса.
- В январе 2025 года Мачадо похищали перед инаугураций Николаса Мадуро.