Венесуэла закрыла посольство в Норвегии после "нобелевки" Мачадо

Венесуэла объявила о закрытии своих посольств в Норвегии и Австралии и открытии новых дипломатических миссий в Буркина-Фасо и Зимбабве. Это произошло спустя несколько дней после присуждения Нобелевской премии мира оппозиционному политику Марии Корине Мачадо.

В заявлении правительства Николаса Мадуро сказано, что решение принято в рамках "стратегического перераспределения ресурсов" и реструктуризации дипломатической службы.

Министерство иностранных дел Норвегии заявило, что получило уведомление о закрытии посольства – причина такого решения в нем не названа.

В воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая на мероприятии, посвященном Дню индейского сопротивления, назвал Мачадо "демонической ведьмой", которую "отвергает 90 процентов населения".

10 октября Нобелевский комитет присудил Мачадо премию "за ее неустанную работу в продвижении демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".