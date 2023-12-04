Венесуэльцы одобрили присоединение богатого нефтью региона Гайаны

В Венесуэле в воскресенье 95% граждан поддержали на референдуме намерение властей включить в состав страны богатый нефтью регион соседней Гайаны – Эссекибо. Предварительные результаты референдума объявил на пресс-конференции Национальный избирательный совет Венесуэлы, передаёт CNN.

Референдум, который власти Венесуэлы называли консультативным, проводился вопреки решению Международного суда ООН, предписывавшему Каракасу воздержаться от любых действий по изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной. Ситуация обострилась после того, как в 2015 году на спорной территории были открыты богатые месторождения нефти и газа.

Регион Эссекибо составляет около двух третей национальной территории Гайаны и примерно равен по размеру американскому штату Флорида.

На воскресном референдуме избирателям был задан вопрос, согласны ли они с созданием венесуэльского государства в регионе Эссекибо, предоставлением его населению венесуэльского гражданства и "включением этого государства в карту территории Венесуэлы".

В 1899 году третейский суд в Париже (одним из арбитров тогда была и Российская империя) признал территорию Гайана-Эссекибо частью Гайаны - тогда она была колонией Великобритании. Теперь Венесуэла добивается отмены этого решения, утверждая, что оно было несправедливым. Власти Гайаны подали иск в Международный суд ООН. В преддверии референдума этот суд постановил, что Венесуэла не должна предпринимать действий, которые бы оспаривали контроль Гайаны над территорией, но прямо не запретил проведение голосования.

Ряд комментаторов и жителей Гайаны опасаются, что власти Венесуэлы, гораздо более населённой и мощной в военном отношении страны, могут использовать итоги референдума для обоснования военного вторжения в Гайану. Авторитарный венесуэльский лидер Николас Мадуро заявлял, что таких планов нет, и референдум проводится для того, чтобы власти Венесуэлы заручились поддержкой населения в возможных переговорах.