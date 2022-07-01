Венеция в январе начнет взимать с туристов плату за въезд

Власти Венеции с середины января следующего года введут новый туристический сбор. За само право находиться на территории Венеции туристам придется платить от трех до десяти евро в день, в зависимости от сезона. Советник мэрии Венеции по туризму Симон Вентурини считает, что так город сможет регулировать поток туристов, чрезмерный наплыв которых уже многие годы является проблемой для города.

По словам Вентурини, сбор направлен прежде всего на туристов-"однодневок", которые приезжают в Венецию без ночлега. Те, кто останавливается на ночь в венецианских отелях, и так платят гостиничный сбор, и новый сбор добавляться к нему не будет.

Постановление о новом сборе начнет действовать с 16 января 2023 года. Желающим посетить Венецию придется бронировать "билеты в город" заранее, через интернет. Цена на них не будет фиксированной, но будет меняться в зависимости от того, насколько город уже загружен туристами: от 3 евро за день в низкий сезон до 10 евро в пиковый. Исключения будут сделаны для детей до шести лет, инвалидов, а также тех, кто приезжает в Венецию на лечение, для посещения родственников, и на спортивные или культурные события.

По словам Вентурини, цель нового сбора - не закрыть город для туристов, а заставить их более расчетливо подходить к планированию поездок и избежать переполнения города в высокий сезон.

В интервью итальянской государственной телекомпании RAI в апреле Вентурини заявлял, что после пандемии COVID-19 туристическая отрасль должна пересмотреть свои стандарты. "То, что было обычным до пандемии, после нее стало неприемлемым, - сказал он. - Мы стали настороженнее относиться к толпам." Советник мэрии также предположил, что примеру Венеции последуют и другие привлекательные для туристов города.

С 1 июня Италия отменила все коронавирусные ограничения, которые были связаны с туризмом.