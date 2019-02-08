СМИ: США призывают венесуэльских военных дезертировать

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, Соединенные Штаты поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы, убеждая их отказаться от поддержки Николаса Мадуро, сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.

США также готовят новые санкции, направленные на усиление давления на правительство Мадуро. Белый дом ожидает, что венесуэльские военные будут продолжать переходить на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее был объявлен парламентом страны исполняющим обязанности президента Венесуэлы, заявил агентству Рейтер в интервью высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.

«Мы все еще ведем переговоры с представителями бывшего режима Мадуро, с военными, хотя эти разговоры очень и очень ограничены», - говорит собеседник агентства Reuters. Чиновник отказался предоставить подробную информацию о содержании дискуссий, и о том уровне, на котором они проводятся, и пока неясно, могут ли такие контакты подорвать поддержку бывшего президента Мадуро со стороны военных.

Тем временем, как передает телеканал Fox News, Николас Мадуро, опасаясь за свою безопасность, «полностью окружил» себя охраной, состоящей из кубинцев.