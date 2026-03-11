Венгерская делегация, которую возглавил госсекретарь Минэнергетики страны Габор Чепек, самостоятельно направилась в Киев, чтобы "проверить" состояние нефтепровода "Дружба". К ним присоединились и чиновники из Словакии. Однако их миссия не имеет официального статуса, никаких переговоров украинских чиновников с ней не планируется, и венгры прибыли качестве туристов, – говорится в ответном заявлении украинского МИДа.

По данным Киева, российская нефть не поступает в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" с 27 января, когда он был поврежден в результате российской воздушной атаки, и ремонт займёт время. В Братиславе и Будапеште утверждают, что трубопровод исправен, однако Украина умышленно затягивает его ввод в эксплуатацию.

На венгерско-украинской границе Габор Чепек, возглавляющий делегацию, заявил журналистам, что его цель состоит в том, чтобы добиваться скорейшего возобновления поставок российской нефти в Венгрию. Он добавил, что посланцы Венгрии и Словакии пытаются обсудить ситуацию не только с Министерством энергетики Украины, но и с представителями Европейской комиссии в Киеве.

Ранее Будапешт и Братислава заявляли о намерении направить мониторинговую миссию на место повреждения трубопровода в районе Бродов. Будапешт настаивает на возобновлении транзита нефти, считая это ключевым шагом для решения энергетических проблем в Европе.

Из-за прекращения поставок российской нефти через "Дружбу" Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций ЕС в отношении России, а также предоставление Украине согласованного ранее кредита в 90 миллиардов евро. Словакия отказалась от аварийных поставок электричества Украине.

Позиция властей Венгрии и Словакии по отношению к войне отличается от позиции большинства стран ЕС – они не поддерживают Украину в военном отношении и настаивают на скорейшем заключении мира в том числе и за счёт уступок со стороны Киева.



