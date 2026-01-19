MOL договорилась с "Газпром нефтью" о передаче контроля над NIS

Венгерская компания MOL Nyrt согласовала с "Газпром нефтью" сделку, в результате которой она может получить контроль над единственным нефтеперерабатывающим заводом Сербии NIS, и это откроет путь к снятию с него санкций США, пишут Bloomberg и Reuters.

Они ссылаются на заявление министра энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович, что сделка может быть завершена до 24 марта. Стоимость покупки и распределение долей не раскрываются. MOL от комментариев Bloomberg отказалась.

Как пишет Настоящее Время, на фоне ожидания новой сделки акции Mol, уже владеющей и управляющей НПЗ в Венгрии, Хорватии и Словакии, с начала года выросли примерно на 20%.

Соглашение может помочь в отмене санкций США против оператора завода – компании Naftna Industrija Srbije (NIS), подчеркнула министр. "MOL и Gazprom согласовали основные положения будущего договора купли-продажи. Это то, чего требовала американская администрация, и поэтому документ будет направлен в США для принятия решения", — цитирует агентство Джедович-Ханданович.

В октябре NIS попала под санкции из-за того, что российский "Газпром" сохраняет ее контрольный пакет (56,2%).

Власти Сербии заявили, что намерены увеличить свою долю в NIS до 35%. Также к сделке может присоединиться Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC).

В октябре 2025 года власти Венгрии заявляли, что MOL увеличит поставки в Сербию после того, как США обновили санкции против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) (управляется совместно с "Газпром нефтью"). Санкции привели к остановке поставок нефти по Адриатическому трубопроводу через Хорватию.