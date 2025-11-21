Венгерская служба Радио Свобода прекратила свою работу

Венгерская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) закрылась в полночь 21 ноября – через пять лет после возобновления работы с целью предоставления независимых и точных новостей народу Венгрии.

В своем обращении к аудитории служба заявила, что ее команда "самоотверженно работала, чтобы обеспечить независимую журналистику для аудитории в Венгрии".

"Мы глубоко признательны нашим читателям за доверие, вовлеченность и поддержку", – говорится в заявлении.

Созданный службой контент останется доступным онлайн.

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус высоко оценил работу журналистов Венгерской службы.

"Их профессионализм, преданность делу и неизменный вклад в нашу миссию во многом определили наш успех, и мы по-прежнему глубоко благодарны им за все, что они привнесли в организацию", – сказал он.

Работа Венгерской службы РСЕ/РС была возобновлена в 2020 году по решению Конгресса США. До этого она работала с 1950 по 1993 год.

Агентство США по глобальным медиа (USAGM), курирующее деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода, 5 ноября уведомило Конгресс США о намерении прекратить вещание Радио Свобода на венгерском языке. Решение о прекращении вещания вступило в силу 21 ноября 2025 года.