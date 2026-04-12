Вэнс: на переговорах с Ираном соглашение не достигнуто

Переговоры между США и Ираном, прошедшие 11 апреля в столице Пакистана, завершились без соглашения. Об этом по окончании переговоров в ночь на 12 апреля заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший в Исламабаде американскую делегацию.

Переговоры длились почти сутки. По словам Вэнса, они были "содержательными", но Иране не согласился на ключевые требования США относительно своей ядерной программы и открытия Ормузского пролива.

Выступая перед журналистами, Вэнс отметил, что Иран на данный момент не проявляет политической воли принять условия США. "И я считаю, что это гораздо более плохая новость для Ирана, чем для Соединённых Штатов", - заявил он. По его словам, Иран пока не продемонстировал готовность дать обязательство не разрабатывать ядерное оружие в будущем.

"Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением - это наш окончательный и лучший вариант. Посмотрим, примут ли его иранцы", - сказал Вэнс. Переговоры прошли после того, как во вторник стороны заявили о прекращении огня на две недели. На данный момент стороны не заявляли, что вернутся к боевым действиям.

Иранские СМИ обвинили в провале переговоров США.

Пока не ясно, состоится ли следующий раунд переговоров.

