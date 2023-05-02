Верховная Рада объявила "рашизм" государственной идеологией России

Верховная Рада Украины во вторник приняла постановление "Об использовании политическим режимом Российской Федерации идеологии рашизма, осуждении принципов и практик рашизма как тоталитарных и человеконенавистнических". Как сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко, за принятие заявления проголосовал 281 депутат.

"Сегодня приняли важное заявление, которым Верховная Рада Украины осудила рашизм как идеологию и практики, лежащие в основе государственной политики РФ", – написал в фейсбуке председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В документе говорится, что война "разоблачила перед всем миром реальную сущность политического режима Владимира Путина как неоимперской, тоталитарной диктатуры, которая подражает худшим практикам прошлого и воплощает идеи фашизма и национал-социализма в современной версии российского фашизма (рашизма)".

В заявлении украинский парламент обратился к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, к Парламентской ассамблее НАТО, а также к правительствам и парламентам других стран с призывом "поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма".

Также Верховная Рада призвала международное сообщество применить меры, которые позволят привлечь военно-политическое руководство России к ответственности за совершение преступлений в отношении Украины и ее народа.