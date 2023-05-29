Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Верховная Рада одобрила перенос Дня победы на 8 мая

Верховная Рада Украины одобрила перенос празднования Дня победы над нацизмом с 9 мая на 8 мая. Предложение внёс ранее президент Украины Владимир Зеленский.

"Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта", - обосновал своё предложение президент Украины. Многие украинские политики и общественные деятели также обращали внимание на то, что Россия использовала дату 9 мая в своей пропаганде для оправдания агрессии против Украины.

8 мая будет выходным днём. Официально праздник будет называться Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

9 мая будет рабочим днём, однако в этот день также будет отмечаться праздник - День Европы. Присоединиться к традиции его празднования также предложил Зеленский.

  • В марте 2015 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о праздновании 8 мая Дня памяти и примирения. 9 мая оставалось Днём победы над нацизмом во Второй мировой войне и выходным днём - вплоть до нынешнего года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG