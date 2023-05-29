Верховная Рада одобрила перенос Дня победы на 8 мая

Верховная Рада Украины одобрила перенос празднования Дня победы над нацизмом с 9 мая на 8 мая. Предложение внёс ранее президент Украины Владимир Зеленский.

"Именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта", - обосновал своё предложение президент Украины. Многие украинские политики и общественные деятели также обращали внимание на то, что Россия использовала дату 9 мая в своей пропаганде для оправдания агрессии против Украины.

8 мая будет выходным днём. Официально праздник будет называться Днём памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

9 мая будет рабочим днём, однако в этот день также будет отмечаться праздник - День Европы. Присоединиться к традиции его празднования также предложил Зеленский.